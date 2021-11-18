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Microsoft официально подтвердила наличие проблемы совместимости аудиодрайверов Intel Smart Sound Technology (SST), которая приводит к появлению синих экранов смерти (BSOD) у пользователей Windows 11 версии 21H2.

По словам представителей компании, сбой в работе операционной системы вызывает драйвер для аудиоконтроллера Intel SST версии 10.30.0.5152 и более ранних. Microsoft сообщила, что намеренно добавила ограничение совместимости, заблокировав пользователям возможность обновления до Windows 11 на компьютерах, которые могут быть подвержены проблеме совместимости ОС с аудиодрайвером. Помимо этого, компания рекомендует не обновляться до Windows 11 вручную с помощью программы Media Creation Tool или кнопки «Обновить сейчас», до тех пор, пока проблема совместимости не будет устранена. 

Кроме того, Microsoft сообщила, что есть решение проблемы, но чтобы её устранить — пользователю необходимо вручную скачать и установить аудиодрайвер Intel SST версии 10.30.00.5714. После установки нового драйвера ограничение совместимости будет снято и в течение 48 часов обновление операционной системы до Windows 11 станет доступно.


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