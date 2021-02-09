По данным «Коммерсанта», российские чиновники хотят расширить перечень ресурсов, доступных бесплатно и без учёта трафика в рамках проекта «Доступный интернет». К ним добавят сайты российских видеохостингов и телеканалов из первого и второго мультиплекса, то есть фактически операторов обяжут дублировать в интернете весь контент бесплатного цифрового телевидения.
Источник издания из Администрации президента говорит, что Кремль хочет продвигать отечественный видеоконтент на фоне обострения отношений с YouTube, который допускает блокировку российских каналов и видеороликов или не пропускает их в тренды. Аргументами против этой идеи называют увеличение нагрузки на сети и рост расходов, которые будут покрываться за счёт увеличения стоимости услуг для всех абонентов.
На цензуру в YouTube жаловались RT, «Царьград» и журналист Владимир Соловьёв. После этих жалоб в России был принят закон, запрещающий иностранным интернет-площадкам цензуру российских СМИ, а Роскомнадзор призвал российских блогеров отказаться от YouTube и использовать отечественные видеохостинги.
К проекту «Доступный интернет» привлечены как крупнейшие операторы связи и провайдеры (МТС, МегаФон, Tele2, «Билайн», «Ростелеком», «Дом.ру»), так и региональные компании. В настоящее время они предоставляют бесплатный и неограниченный по трафику доступ к 371 сайту.
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