В сети появилось описание новой мошеннической схемы — она нацелена на порядочных людей, которые привыкли поступать честно. Подробности рассказал один из блогеров iXBT.
Автор сообщает, что недавно ночью ему поступил входящий звонок от неизвестных. Разбудив парня около 2 часов после полуночи, голос в трубке сообщил, что он нечаянно «промахнулся, когда пополнял баланс мобильного телефона, и по ошибке отправил автору поста 10 тысяч KZT (это валюта Казахстана, в рублях сумма равняется приблизительно 1600). Парень не стал разбираться с ситуацией посреди ночи, отключил телефон и лег спать.
Утром он вспомнил о ночном звонке и решил всё проверить. Включив мобильник, он проверил баланс — он действительно пополнился на ту сумму, которую ему сообщали ночью. Кроме того, примерно в то же время ему пришла СМС от оператора о пополнении счета — сообщение тоже было настоящее. Парень едва успел проверить эти нюансы, как ему снова начали «обрывать» телефон входящими звонками с незнакомых номеров — какие-то люди продолжали требовать вернуть им деньги, говоря, что ошиблись при пополнении.
Автор обратил внимание на то, что номера звонивших совершенно не похожи на его собственный номер — и это его насторожило. Как можно ошибиться при пополнении, введя номер, никак не напоминающий на твой собственный? Так как звонки не прекращались, парень добавил их в черный список и решил позвонить оператору.
В службе поддержки оператора ему сообщили, что, если на его счет ошибочно поступили средства, то ему самом уничего делать не нужно. В данной ситуации обратиться в поддержку должен тот, кто совершал платеж — предоставив квитанцию и реквизиты платежа, он может подать заявку и перевести деньги на свой номер. Парень сообразил, что его пытаются «развести»: он «вернет» неизвестному якобы ошибочно переведенные деньги, после чего тот подаст заявку и сделает возврат пополнения. В результате, жертва лишится указанной суммы, а мошенник получит двойной профит — это своего рода обман «с наживкой».
Автор поста удалил номера из черного списка, ответил на очередной звонок и убедился, что на том конце явно профессиональные мошенники — они постоянно угрожали ему, торопили, и давили на его честность и порядочность. При этом ни о каком обращении в поддержку звонившие не хотели и слышать. Парень решил вернуть эти номера в ЧС и просто подождать. Оказалось, что он был прав: спустя пару часов «ошибочно» зачисленная сумма исчезла с его баланса.
Ранее мы рассказали о мошеннической схеме в WhatsApp, которая направлена на клиентов популярных онлайн-магазинов и служб доставки.
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Может зависит от оператора… но наверное там есть нормативы какие-то