Пользователи, получающие спам-звонки от мошенников, зачастую сами виноваты в этом. Так считает IT-эксперт компании Involta Алекс Концов.
В интервью изданию «РИА-Новости» он пояснил, откуда мошенники берут наши актуальные номера телефонов. По его словам, пользователи сети зачастую сами «дарят» свои номера злоумышленникам, когда пользуются ненадежными сервисами и ресурсами. Например, в Telegram часто функционируют боты, которые позволяют бесплатно «пробить» штрафы, задолженности и прочие данные по номеру телефона человека. Введя свой номер, пользователь получает желаемую информацию и забывает о боте. В то же время бот уже добавил его номер телефона в свою базу и соотнес его с ФИО, которые содержались в полученных данных о, скажем, штрафах. Спустя какое-то время человеку поступает звонок, в процессе которого «оператор» называет его по имени или даже отчеству.
Другой способ — формы обратной связи на сайтах-паразитах. Такие ресурсы можно встретить, ища в Google или «Яндекс» какой-то товар или услугу. Зачастую злоумышленники создают одностраничный сайт, который подстраивается под поисковой запрос пользователя, предлагает ему получить именно то, что ему нужно — а для этого нужно заполнить форму со своим именем, номером телефона и электронной почтой. Сайт обещает обратный звонок от оператора, однако зачастую эти данные попадают в базу, и звонят человеку уже далеко не те, кого он ждал.
Площадки с бесплатными объявленими часто используются для спам-обзвона. Нередко человек, продающий что-то на подобном сайте, указывает свой личный номер телефона, чтобы точно не пропустить звонок покупателя. Этим пользуются спамеры — они собирают номера из объявлений вместе с именем из профиля и впоследствии надоедают их владельцам предложением сделать маникюр за полцены. Кстати, есть отличный способ проверить этот момент: при публикации очередного объявления смените имя в профиле и проверьте, как к вам обратятся при спам-звонке.
И, наконец, бездонным источником личных данных являются социальные сети. Человек может указать свой номер на личной странице «ВКонтакте», а специальное автоматизированное ПО впоследствии собирает эти данные вместе с именем владельца страницы и добавляет в базу. Впоследствии ему даже могут поступать спам-звонки «по интересам» — то есть с учётом информации с его страницы и записей на «стене».
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