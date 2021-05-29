Ресурс «Радио Спутник», который принадлежит «РИА-Новости», взял интервью у руководителя проекта «КиберМосква», Григория Пащенко. Он рассказал, каких именно сайтов стоит опасаться в нашей стране. Удивительно, но это совсем не клоны банковских ресурсов или площадок объявлений — Григорий сообщил, что чаще всего подделывают ресурсы по продаже билетов. Это могут быть Ж/Д- или авиабилеты, а также билеты в кино, театры или на массовые мероприятия.
По словам Пащенко, такие сайты-клоны обычно работают по двум разным схемам. Первая — сайт вообще ничего не продает, а только притворяется. Обычно они рекламируют себя в соцсетях, обещая очень дешевые билеты. Когда покупатель введет данные карты, средства спишутся, но за них он ничего не получит. В лучшем случае — совсем не то, что заказывал. Григорий назвал такие продажи «билетами банка приколов».
Вторая схема — покупатель заходит на сайт по продаже, видит там билет на тысячу или две дешевле, чем на официальном сайте компании, на радостях приобретает его, но с его карты ресурс списывает намного больше. При этом покупатель получает реальный билет, а сайт выступает в качестве посредника, «прослойки», между ним и официальным продавцом, и берет свою комиссию — обычно неоправданно высокую. Иногда это написано мелким шрифтом на сайте-клоне, но зачастую нет — это ведь мошенники.
Пащенко посоветовал внимательно проверять ресурсы, на которых вы собираетесь покупать билет. Если видите огромную скидку — лучше связаться с официальной компанией и узнать, есть ли такие скидки вообще и как их получить. И, наконец, не стоит «покупаться» на очень низкую цену; большинство мошенников рассчитывают именно на жадность своих жертв или их желание побольше сэкономить.
В 2020 и 2021 году резко выросло количество случаев кибермошенничества в России. Это закономерно, так как немалая часть населения переместилась в онлайн из-за карантина — при этом многие из «домашних работников» раньше не пользовались интернетом так плотно и часто. Мошенники очень быстро увидели новый для себя рынок и принялись за него; как результат — множество случаев обмана несведущих людей именно в интернете. Власти обратили внимание на эту тенденцию и начали борьбу — пока что перевес на стороне «разводил».
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