WhatsApp установил лимит для пересылки сообщений. Об этом рассказал профильный ресурс WABetaInfo.
Это сделано в рамках борьбы с фейковыми новостями. Руководство WhatsApp обратило внимание на постоянные мошеннические рассылки, которые в основном сводятся к следующему: «перешлите это сообщение десяти контактам или случится что-то нехорошее». Теперь подобным «развлечениям» злоумышленников положен конец.
WhatsApp установил ограничение: одно сообщение можно переслать не более 5 раз (ранее было 20). Если эта планка достигнута, сообщение обозначается двойной стрелочкой, а те, кто его получил, смогут переслать его далее всего один раз.
Кстати, для часто пересылаемых сообщений WhatsApp внедрил еще одну функцию: рядом с таким сообщением появляется значок «Лупы», по нажатию на который можно проверить подлинность информации в интернете.
У некоторых пользователей возник вопрос: как же WhatsApp узнает, что сообщение часто пересылается, если вся переписка защищена сквозным шифрованием? Ответ довольно прост: любое сообщение содержит скрытую метку, что-то вроде собственного счетчика. Когда сообщение пересылается — счетчик срабатывает автоматически. Ни отправителя, ни получателя, ни содержание сообщения при этом узнать не получится — фиксируется только сам факт пересылки уникального сообщения.
Ранее WhatsApp внедрил две новых возможности для удобной авторизации: входящий звонок и перенос чатов между платформами. В то же время Apple обновила FaceTime — свое фирменное ПО для аудио- и видеозвонков; теперь к конференциями FaceTime можно подключаться с Android и Windows.
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Зато это эффективный способ определить не особо развитых индивидуумов и при желании заблокировать их.