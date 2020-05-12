Сегодня в своем Telegram-канале Павел Дуров заявил о прекращении разработки проекта TON. Помимо этого, владелец мессенджера решил поделиться некоторыми подробностями.



Дуров рассказал, что над блокчейн платформой TON и криптовалютой Gram они работали в течение последних 2,5 лет. В основе проекта лежали принципы децентрализации, которые впервые были применены в биткоинах и эфириуме, но в значительной степени превосходящие их по скорости и масштабируемости.



Владелец Telegram подчеркивает, что в прекращении работы над проектом TON виноват американский суд. «Судебное решение подразумевает, что другие страны не имеют право голоса», — говорится в пояснениях Дурова.



Он также сообщает, что США использует контроль над Apple и Google для удаления приложений из App Store и Google Play. «К сожалению, мы — 96% населения мира, проживающие в других местах, зависим от мелких 4%, проживающих в США», — заявляет владелец Telegram.



По словам Павла, это может измениться в будущем. «Мы всё же попробовали достичь баланса в чрезмерно централизованном мире. Разработка TON прекращена и мы больше не будем использовать аббревиатуру “TON” для продвижения своих продуктов, поэтому не рекомендуем доверять свои деньги и данные всяким сомнительным проектам, которые будут использовать это название», — Павел Дуров.





