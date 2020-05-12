Сегодня в своем Telegram-канале Павел Дуров заявил о прекращении разработки проекта TON. Помимо этого, владелец мессенджера решил поделиться некоторыми подробностями.
Дуров рассказал, что над блокчейн платформой TON и криптовалютой Gram они работали в течение последних 2,5 лет. В основе проекта лежали принципы децентрализации, которые впервые были применены в биткоинах и эфириуме, но в значительной степени превосходящие их по скорости и масштабируемости.
Владелец Telegram подчеркивает, что в прекращении работы над проектом TON виноват американский суд. «Судебное решение подразумевает, что другие страны не имеют право голоса», — говорится в пояснениях Дурова.
Он также сообщает, что США использует контроль над Apple и Google для удаления приложений из App Store и Google Play. «К сожалению, мы — 96% населения мира, проживающие в других местах, зависим от мелких 4%, проживающих в США», — заявляет владелец Telegram.
По словам Павла, это может измениться в будущем. «Мы всё же попробовали достичь баланса в чрезмерно централизованном мире. Разработка TON прекращена и мы больше не будем использовать аббревиатуру “TON” для продвижения своих продуктов, поэтому не рекомендуем доверять свои деньги и данные всяким сомнительным проектам, которые будут использовать это название», — Павел Дуров.
Дуров рассказал, что над блокчейн платформой TON и криптовалютой Gram они работали в течение последних 2,5 лет. В основе проекта лежали принципы децентрализации, которые впервые были применены в биткоинах и эфириуме, но в значительной степени превосходящие их по скорости и масштабируемости.
Владелец Telegram подчеркивает, что в прекращении работы над проектом TON виноват американский суд. «Судебное решение подразумевает, что другие страны не имеют право голоса», — говорится в пояснениях Дурова.
Он также сообщает, что США использует контроль над Apple и Google для удаления приложений из App Store и Google Play. «К сожалению, мы — 96% населения мира, проживающие в других местах, зависим от мелких 4%, проживающих в США», — заявляет владелец Telegram.
По словам Павла, это может измениться в будущем. «Мы всё же попробовали достичь баланса в чрезмерно централизованном мире. Разработка TON прекращена и мы больше не будем использовать аббревиатуру “TON” для продвижения своих продуктов, поэтому не рекомендуем доверять свои деньги и данные всяким сомнительным проектам, которые будут использовать это название», — Павел Дуров.
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Вывод: США имеет кого хочет и как хочет.
Вы не в курсе какого рода проблемы у Олега Тинькова?
По законам США даже после прекращения гражданства США человек обязан много лет туда платить налоги!
Рад потому что у человека открылись глаза и он увидел мир таким какой он есть , а не глазами поисковиков и соцсетей.
Хороши сидеть на диване и критиковать.
У него хватило мужества признать ошибку. Чубайс вот с роснано ничего не признаёт. А денег потратил за время существования больше, чем выделяют на образование и медицину.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.