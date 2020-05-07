



Сообщество Free TON Community запустило блокчейн-платформу Free TON на основе протокола TON. Команда разработчиков рассказала РБК, что из-за проблем в юридической плоскости Telegram не может участвовать в развитии TON, но разрешил использовать существующий код без ограничения.





«Очевидно, что Telegram не может запустить TON и на сегодня отказалась от этих планов. Мы ждали до тех пор, пока не стало ясно, что они ее не запустят в данных условиях. Для всего этого совершенно не нужно обсуждать это с ними», — заявил один из участников Free TON Community, технический директор TON Labs Дмитрий Горошевский.

Всего будет выпущено 5 миллиардов TON. Из этого количества 85% бесплатно получат партнеры и пользователи сети, 10% — разработчики, 5% — валидаторы (они будут заниматься подтверждением транзакций пользователей).

Вместо криптовалюты Gram будут выпущены монеты TON, их бесплатно получат участники проекта.Free TON сохранит все преимущества TON, в том числе гораздо более высокую скорость обработки транзакций, чем в сети Bitcoin, однако неизвестно, получит ли он интеграцию в Telegram. Аналитики полагают, что без неё запуск TON не имеет смысла и не представляет никакого интереса для аудитории.Протокол TON был создан Николаем Дуровым — программистом и братом основателя Telegram Павла Дурова. Предполагалось, что на основе TON сможет функционировать в том числе криптовалюта Gram, которая так и не была выпущена из-за судебного запрета в США.Telegram привлёк на запуск TON более 1,7 млрд долларов. Инвесторы должны были получить токены Gram , но их выпуску препятствует судебное разбирательство в США. Telegram предложил инвесторам получить обратно 72% вложений сейчас или 110% от инвестиций в следующем году. Инвесторы опасаются , что Telegram вообще не станет запускать TON, а для того, чтобы расплатиться с долгами Павлу Дурову, возможно, придётся продавать акции (сейчас ему принадлежит 100% Telegram).





