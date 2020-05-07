Сообщество Free TON Community запустило блокчейн-платформу Free TON на основе протокола TON. Команда разработчиков рассказала РБК, что из-за проблем в юридической плоскости Telegram не может участвовать в развитии TON, но разрешил использовать существующий код без ограничения.
«Очевидно, что Telegram не может запустить TON и на сегодня отказалась от этих планов. Мы ждали до тех пор, пока не стало ясно, что они ее не запустят в данных условиях. Для всего этого совершенно не нужно обсуждать это с ними», — заявил один из участников Free TON Community, технический директор TON Labs Дмитрий Горошевский.
Вместо криптовалюты Gram будут выпущены монеты TON, их бесплатно получат участники проекта.
Всего будет выпущено 5 миллиардов TON. Из этого количества 85% бесплатно получат партнеры и пользователи сети, 10% — разработчики, 5% — валидаторы (они будут заниматься подтверждением транзакций пользователей).
Free TON сохранит все преимущества TON, в том числе гораздо более высокую скорость обработки транзакций, чем в сети Bitcoin, однако неизвестно, получит ли он интеграцию в Telegram. Аналитики полагают, что без неё запуск TON не имеет смысла и не представляет никакого интереса для аудитории.
Протокол TON был создан Николаем Дуровым — программистом и братом основателя Telegram Павла Дурова. Предполагалось, что на основе TON сможет функционировать в том числе криптовалюта Gram, которая так и не была выпущена из-за судебного запрета в США.
Telegram привлёк на запуск TON более 1,7 млрд долларов. Инвесторы должны были получить токены Gram, но их выпуску препятствует судебное разбирательство в США. Telegram предложил инвесторам получить обратно 72% вложений сейчас или 110% от инвестиций в следующем году. Инвесторы опасаются, что Telegram вообще не станет запускать TON, а для того, чтобы расплатиться с долгами Павлу Дурову, возможно, придётся продавать акции (сейчас ему принадлежит 100% Telegram).
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У нас есть подкаст и его видео-версия
что он сам хотел, но не стал туда переезжать, и вообще там плохие условия и тд.
Теперь будет пытаться манипулировать сознанием пользователей и видимо пускать самолетики в кремниевой долине...
Полный бред!
Мне нравится телеграмм, но блин, эта идиотская манипуляция мнением своей аудитории со стороны создателя мессенджера бесит. В таком случае Дуров ничем не лучше фейсбука и других...