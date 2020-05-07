Инвесторы проекта TON получили новое письмо от Telegram, изучив которое они сделали вывод, что команда разработчиков решила отказаться от планов запуска блокчейна и криптовалюты. Об этом сообщает издание The Bell.



В письме сообщаются новые условия сделки, в рамках которой инвесторам предлагают оформить их вложения в проект TON как кредит под 52,77% годовых. В таком случае они смогут рассчитывать на возврат 110% своих первоначальных вложений. При этом, Telegram оставит за собой право погасить этот кредит в любой момент — в этой ситуации инвесторы получат 72% от своих изначальных вложений плюс проценты по кредиту, которые успеют начислиться до даты его погашения.



Напомним, команда Telegram на прошлой неделе предлагала инвесторам, которые решат остаться в сделке, в третий раз перенести дату запуска проекта на 30 апреля 2021 года. Судя по новому письму, разработчики решили отказаться от обещания запустить через год блокчейн и раздать инвесторам криптовалюту Gram.



Издание The Bell со ссылкой на трех инвесторов рассказывает, что с 30 апреля они практически каждый день получают от Telegram новые письма, но что именно компания собирается делать дальше — не понимают. «Пока что говорят примерно следующее: „Мы пытались, у нас не получилось. План выдать криптовалюту через год правда был, но после консультаций с органами мы его отбросили“. Теперь команда обещает только вернуть деньги, но с правом расторгнуть договор займа через три месяца — вариант так себе», — сказал один из инвесторов.



Стоит отметить, что за последнюю неделю Telegram меняет условия для инвесторов TON уже в третий раз. О планах запустить блокчейн-платформу с криптовалютой Gram разработчики объявили в начале 2018 года. Под этот проект было привлечено 1,7 миллиарда долларов инвестиций. Изначально запуск планировала на октябрь 2019 года, но Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Telegram, сочтя действия компании нарушением американского законодательства о ценных бумагах.



Из-за судебных разбирательств запуск TON был отложен до 30 апреля 2020 года, но проект в итоге так и не запустился. Накануне этой даты команда Telegram предложила инвесторам выбор: забрать 72% вложенных денег сейчас или подождать до 30 апреля 2021 года и получить 110% своих инвестиций в криптовалюте Gram или в деньгах при условии, что проект не запустится. Разработчики 4 мая изменила условия для инвесторов, проживающим в США. Им компания предложила лишь один вариант — забрать 72% вложенных денег сейчас.





