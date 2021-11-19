





В мобильном приложении «Макдоналдса» теперь можно оформить подписку на напитки. С ней кофе, чай или пунш будут обходиться в два с лишним раза дешевле.Подписку можно оформить на 14 или 30 дней. Она стоит от 369 до 1359 рублей, причём цена зависит ещё и от размера порции (маленький, средний или большой). После оформления подписки в приложении в разделе «Абонементы» отображается QR-код, который обновляется динамически каждый день. Этот QR-код нужно показать на кассе для получения напитка. Покупать что-либо дополнительно к напитку не требуется.С подпиской можно каждый день получать в «Макдоналдсе» одну порцию кофе (американо, латте или капучино), чая (чёрного или зелёного) или пунша выбранного объёма — 200, 300 или 400 мл. Пунш доступен только при выборе средней порции. Так, к примеру, при оформлении подписки за 369 рублей на две недели капучино или американо объёмом 200 мл обойдётся в 25 рублей за чашку вместо 59 рублей (если, конечно, посещать «Макдоналдс» каждый день). При пропуске какого-либо дня в последующем не выйдет получить дополнительный напиток или денежное возмещение.