



Сайт Ghacks рассказал о баге, который преследует пользователей Windows 11. Этот баг не особо страшный, но может раздражать некоторых, особенно тех, кто стремится к перфекционизму.



По непонятной причине Windows 11 может создавать сотни и даже тысячи пустых папок в директории System32. Они не занимают место в накопителе, поскольку в них нет никаких файлов, но могут вызывать снижение работоспособности компьютера (особенно на слабых устройствах).







Предположительно, эти папки создаются утилитой Provisioning Package Runtime Processing с файловым именем ProvTool.exe. Их можно удалить без каких-либо негативных последствий, но не исключено, что спустя некоторое время они появятся снова на том же месте.



Об этой проблеме компании Microsoft и пользователям Windows известно с 2019 года, но до сих пор никто не знает, чем именно она вызвана и как её решить. Чтобы проверить, затрагивает ли она вас, перейдите в директорию C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local и посмотрите, не засорена ли она бесполезным множеством однотипных пустых папок.







