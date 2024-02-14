Покупатели нашли отличную замену Hyundai Solaris и Volkswagen Polo и активно переходят на нее

Фото: Chery (Arrizo 8)



В России полностью сменился топ-20 самых популярных седанов. Об этом пишет RG.ru.



В январе 2023 года самыми популярными седанами среди российских водителей были Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Kia Rio. Спустя год с небольшим этих машин нет даже в «двадцатке» лучших. Рейтинг почти целиком заняли азиатские машины — «китайцы» и «японцы».





FAW Bestune B70;

Omoda S5;

Kaiyi E5,

Changan Uni-V;

BAIC U5 Plus;

Hyundai Elantra;

Volkswagen Bora;

Toyota Corolla;

Mercedes-Benz S-класса;

Kia K5;

BMW 5;

Changan Eado;

JAC J7;

Hongqi H5.

Согласно источнику, на первом месте сейчас Chery Arrizo 8 — в январе его можно было урвать за 2,7 млн рублей. Следом с минимальным отрывом в несколько проданных машин следует Geely Emgrand: она немного дешевле (от 1,85 млн рублей), при этом не уступает лидеру в плане дизайна. Замыкает тройку лидеров Changan Alvis, самый бюджетный «китаец» из всех доступных в России, который продается от 1,57 млн рублей. Источник называет его прямым конкурентом Lada Vesta.Четвертое место заняла всё еще любимая россиянами Toyota Camry, однако теперь это версия китайской сборки с прайсом 4+ млн рублей. Далее рейтинг выглядит так:В нем присутствует всего три европейские машины, всё остальное — продукты китайского и южнокорейского автопрома.