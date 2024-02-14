Покупатели нашли отличную замену Hyundai Solaris и Volkswagen Polo и активно переходят на нее

Фото: Chery (Arrizo 8)
В России полностью сменился топ-20 самых популярных седанов. Об этом пишет RG.ru.
В январе 2023 года самыми популярными седанами среди российских водителей были Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Kia Rio. Спустя год с небольшим этих машин нет даже в «двадцатке» лучших. Рейтинг почти целиком заняли азиатские машины — «китайцы» и «японцы».
В России полностью сменился топ-20 самых популярных седанов. Об этом пишет RG.ru.
В январе 2023 года самыми популярными седанами среди российских водителей были Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Kia Rio. Спустя год с небольшим этих машин нет даже в «двадцатке» лучших. Рейтинг почти целиком заняли азиатские машины — «китайцы» и «японцы».
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Согласно источнику, на первом месте сейчас Chery Arrizo 8 — в январе его можно было урвать за 2,7 млн рублей. Следом с минимальным отрывом в несколько проданных машин следует Geely Emgrand: она немного дешевле (от 1,85 млн рублей), при этом не уступает лидеру в плане дизайна. Замыкает тройку лидеров Changan Alvis, самый бюджетный «китаец» из всех доступных в России, который продается от 1,57 млн рублей. Источник называет его прямым конкурентом Lada Vesta.
Фото: Geely (Emgrand)
Фото: Changan (Alvis)
Четвертое место заняла всё еще любимая россиянами Toyota Camry, однако теперь это версия китайской сборки с прайсом 4+ млн рублей. Далее рейтинг выглядит так:
- FAW Bestune B70;
- Omoda S5;
- Kaiyi E5,
- Changan Uni-V;
- BAIC U5 Plus;
- Hyundai Elantra;
- Volkswagen Bora;
- Toyota Corolla;
- Mercedes-Benz S-класса;
- Kia K5;
- BMW 5;
- Changan Eado;
- JAC J7;
- Hongqi H5.