Покупатели нашли отличную замену Hyundai Solaris и Volkswagen Polo и активно переходят на нее

Олег

Chery Arrrizo 8

Фото: Chery (Arrizo 8)

В России полностью сменился топ-20 самых популярных седанов. Об этом пишет RG.ru.

В январе 2023 года самыми популярными седанами среди российских водителей были Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Kia Rio. Спустя год с небольшим этих машин нет даже в «двадцатке» лучших. Рейтинг почти целиком заняли азиатские машины — «китайцы» и «японцы».

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Согласно источнику, на первом месте сейчас Chery Arrizo 8 — в январе его можно было урвать за 2,7 млн рублей. Следом с минимальным отрывом в несколько проданных машин следует Geely Emgrand: она немного дешевле (от 1,85 млн рублей), при этом не уступает лидеру в плане дизайна. Замыкает тройку лидеров Changan Alvis, самый бюджетный «китаец» из всех доступных в России, который продается от 1,57 млн рублей. Источник называет его прямым конкурентом Lada Vesta.

Geely
Фото: Geely (Emgrand)

Changan
Фото: Changan (Alvis)

Четвертое место заняла всё еще любимая россиянами Toyota Camry, однако теперь это версия китайской сборки с прайсом 4+ млн рублей. Далее рейтинг выглядит так:

  • FAW Bestune B70;
  • Omoda S5;
  • Kaiyi E5,
  • Changan Uni-V;
  • BAIC U5 Plus;
  • Hyundai Elantra;
  • Volkswagen Bora;
  • Toyota Corolla;
  • Mercedes-Benz S-класса;
  • Kia K5;
  • BMW 5;
  • Changan Eado;
  • JAC J7;
  • Hongqi H5.
В нем присутствует всего три европейские машины, всё остальное — продукты китайского и южнокорейского автопрома.

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Источник:
RG.ru
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