В сети появилось фотография макета будущего iPhone 14 Pro, который может дать представление о внешнем виде обновленной передней панели. Об этом рассказал зарубежный ресурс MacRumors.
Разработчик Джефф Гроссман, который ведет свой аккаунт в Twitter под ником @Jeffrey9O3, опубликовал любопытную фотографию. На которой он держит в руке будущий iPhone 14 Pro с новым типом выреза в экране — «фасолиной». Точнее, он сфотографировал макет этого устройства.
Mocked up what a potential iPhone 14 Pro with a pill-shaped cutout might look like. pic.twitter.com/E3C1Bygd45— Jeff Grossman (@Jeffrey903) January 9, 2022
На снимке можно увидеть самую главную интригу будущего девайса от Apple — вырез под фронтальную камеру и датчики, который, возможно, придет на смену «моноброви» в текущей линейке iPhone. Напомним, что, согласно инсайдам, новую «фасолину» получат только Pro-модели iPhone 14, тогда как более бюджетные выйдут в старом дизайне с уже привычной «челкой».
На этом макете нельзя понять, как же будет работать модуль Face ID. Очевидно, что в такой небольшой вырез он просто не поместится — как минимум, там нужно будет разместить фронтальную камеру и несколько датчиков света и цвета. Есть версия, что сканер лица спрячут под дисплей, и он будет распознавать владельца прямо через изображение на экране. Как это повлияет на точность и надежность Face ID — неизвестно.
Ранее мы показали фотографию от инсайдера, на которой зафиксирован дисплейный модуль — считается, что именно такие комплектующие будут установлены в iPhone 14 Pro. А еще мы собрали все причины для уверенности, что этот смартфон наконец получит разъем USB-C.
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