



По слухам, компания Apple выпустит в следующем году четыре смартфона флагманской линейки — iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Корейский сайт TheElec, опирающийся на информацию от источников в цепочке поставок комплектующих, раскрыл подробности о старшей модели.



По данным инсайдеров, в Apple пока не определились, экран какого типа будет установлен в iPhone 14 Pro Max. Рассматриваются два варианта: LTPO-матрица производства Samsung с динамической частотой обновления до 120 Гц или LTPO-панель от LG и BOE с постоянной частотой 60 Гц. Первый вариант, несомненно, лучше, но он дороже, а менеджмент Apple не уверен, что Samsung сможет обеспечить выпуск достаточного количества экранов. 60-герцовый экран дешевле, и поскольку его выпускают разные компании, будет гораздо проще обеспечить достаточный объём поставок.



120-герцовая LTPO-матрица Samsung сейчас используется в моделях iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Другие производители пока не освоили выпуск таких матриц, но работа в этом направлении уже ведётся (например BOE планирует начать их производство специально для Apple с 2023 года).



Может показаться странным, но компания Apple не особо заинтересована в том, чтобы iPhone 14 Pro Max получил максимально топовый экран. Проблемы с производством смартфонов Apple из-за нехватки комплектующих хорошо заметны, поэтому более оптимальной стратегией будет выпуск устройств с использованием компонентов, которые доступны у поставщиков в достаточном количестве. Apple нужно наращивать выручку, а дефицит смартфонов препятствует продажам.







