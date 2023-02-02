Появились первые подробности о Windows 12. Похоже, macOS останется далеко позади

По данным WindowsLatest
, компания Microsoft собирается пересмотреть свой подход к созданию операционных систем. Windows 12, релиз которой состоится довольно скоро, будет всецело опираться на возможности нейросетей и искусственного интеллекта, чего нет в других платформах, в том числе macOS и Linux.
Известно, что Microsoft инвестировала 10 миллиардов долларов в компанию OpenAI, которая является разработчиком хайпового нейросетевого чат-бота ChatGPT. В перспективе он может заменить собой поисковые системы или значительно улучшить их качество. К примеру, недавно российскому студенту потребовалось менее суток, чтобы составить
с помощью ChatGPT дипломную работу, которую он впоследствии успешно защитил.
Релиз Windows 12 может состояться ориентировочно в 2024 году, нейросети в этой ОС будут применяться повсеместно, в том числе планируется интегрировать их во встроенные функции и приложения. Технологии OpenAI прежде всего найдут применение в облачных приложениях Microsoft 365, что упростит создание документов и совместную работу с файлами.
Не исключено, что зачатки нейросетевого интерфейса будут обкатаны сначала на пользователях Windows 11. Через несколько месяцев выйдет крупное обновление этой операционной системы, и там наверняка можно будут реализованы новейшие ИИ-технологии. Известно, что Microsoft уже использует возможности искусственного интеллекта в некоторых продуктах (например, в Skype нейросети позволяют заменить фон при общении в видеочате и переводят речь пользователей на понятный их собеседнику язык в реальном времени, генерируя
голос реальных людей). Кроме того, Microsoft планирует встроить в свою поисковую систему Bing языковую модель GPT-4, которая позволит находить нужную информацию быстрее и более подробно отвечать на пользовательские запросы.