Появились первые подробности о Windows 12. Похоже, macOS останется далеко позади

Александр


По данным WindowsLatest, компания Microsoft собирается пересмотреть свой подход к созданию операционных систем. Windows 12, релиз которой состоится довольно скоро, будет всецело опираться на возможности нейросетей и искусственного интеллекта, чего нет в других платформах, в том числе macOS и Linux.

Известно, что Microsoft инвестировала 10 миллиардов долларов в компанию OpenAI, которая является разработчиком хайпового нейросетевого чат-бота ChatGPT. В перспективе он может заменить собой поисковые системы или значительно улучшить их качество. К примеру, недавно российскому студенту потребовалось менее суток, чтобы составить с помощью ChatGPT дипломную работу, которую он впоследствии успешно защитил.

Релиз Windows 12 может состояться ориентировочно в 2024 году, нейросети в этой ОС будут применяться повсеместно, в том числе планируется интегрировать их во встроенные функции и приложения. Технологии OpenAI прежде всего найдут применение в облачных приложениях Microsoft 365, что упростит создание документов и совместную работу с файлами.

Не исключено, что зачатки нейросетевого интерфейса будут обкатаны сначала на пользователях Windows 11. Через несколько месяцев выйдет крупное обновление этой операционной системы, и там наверняка можно будут реализованы новейшие ИИ-технологии. Известно, что Microsoft уже использует возможности искусственного интеллекта в некоторых продуктах (например, в Skype нейросети позволяют заменить фон при общении в видеочате и переводят речь пользователей на понятный их собеседнику язык в реальном времени, генерируя голос реальных людей). Кроме того, Microsoft планирует встроить в свою поисковую систему Bing языковую модель GPT-4, которая позволит находить нужную информацию быстрее и более подробно отвечать на пользовательские запросы.
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Комментарии

Артем Художник
+21
Артем Художник
Похоже наверное 100% скорей всего
2 часа назад в 17:51
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+4537
Carter_Mayers
По скорости работы и стабильности это вряд ли. У приятеля MacBook Pro 13 (2012) года, работает намного быстрее и лучше, чем мой Dell с Core i7, 12ГБ оперативки и Windows 10. Иногда просто хочется выкинуть его в окно и забыть как страшный сон и дело тут именно в Винде будет, не всегда нормальных и качественных обновах и невозможности хорошей работы операционки на HDD.
2 часа назад в 18:13
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Bazily
+252
Bazily
Эх, давно не заходил. А тут такие заголовки до сих пор))) Кузнецов, а ты не меняешься совсем)
41 минуту назад
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st00p1dm0nkey
+3930
st00p1dm0nkey Bazily
Эта нейросеть необучаема 😂😂😂
13 минут назад
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