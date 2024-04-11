Появился мессенджер, объединяющий все другие — даже Telegram и WhatsApp





Разработчики супер-мессенджера Beeper недавно объявили о его официальном выпуске. Он предоставляет возможность вести переписку с пользователями Telegram, WhatsApp, Google Chat, Signal, X, LinkedIn, Discord, Slack и некоторых других соцсетей и мессенджеров. Также он может использоваться для обмена сообщениями SMS и RCS.



За разработкой стоят те же ребята, которые в прошлом году пытались перенести iMessage на Android, что не понравилось компании Apple — и она заблокировала эту возможность. Поддержки iMessage в Beeper нет, но разработчики надеются, что она появится после того как компании Apple будет на законодательном уровне запрещено принимать меры к удержанию пользователей внутри своей экосистемы.







В Beeper можно добавить аккаунты, зарегистрированные в других мессенджерах, способ добавления зависит от конкретного проекта: где-то достаточно просто ввести код из SMS, а в других необходимо переходить в настройки приложения и вручную привязывать новое устройство. Можно выбрать один из двух вариантов интерфейса Beeper — упрощенный и с расширенными возможностями. Переписка, которая ведётся в разных мессенджерах, объединяется в Beeper в единый список, то есть по сути даже не особо понятно, откуда вам пишут и куда вы отвечаете. Некоторые функции конкретных мессенджеров могут не поддерживаться.



Сейчас в Beeper нет платных возможностей, но в дальнейшем они появятся. Например, после оформления подписки (стоимость которой пока не определена) можно будет пользоваться мультиаккаунтом, то есть добавить несколько учётных записей из одного и того же мессенджера. В дальнейшем список поддерживаемых мессенджеров будет увеличиваться.



Beeper доступен на всех популярных платформах: Android, iOS/iPadOS, Windows, macOS, Windows, Linux и Chrome OS.



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