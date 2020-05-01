



Apple обнародовала финансовые показатели за прошедший квартал. Несмотря на опасения аналитиков, пандемия коронавируса не оказала заметно негативного влияния на бизнес компании.



Выручка Apple составила 58,3 миллиарда долларов, что на 300 миллионов долларов меньше, чем в аналогичном квартале прошлого года. Чистая прибыль снизилась на 31 миллион долларов — до 11,25 миллиарда. Прибыль на акцию — 2,34 доллара (снижение на 4 цента).



Выручка по категориям:



Смартфоны — 28,96 миллиарда долларов

Планшеты — 4,37 миллиарда долларов

Сервисы — 13,35 миллиарда долларов

Компьютеры — 5,35 миллиарда долларов

Аксессуары — 6,28 миллиарда долларов

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США по-прежнему крупнейший рынок для Apple

Apple по-прежнему не раскрывает количественные показатели продажи смартфонов и других устройств, но отмечает, что реализация iPhone снизилась. В то же время выручка от сервисов достигла рекордных значений за всю историю компании. Среди этих сервисов — Apple Music, Apple Arcade, Apple Pay, iCloud и App Store.Прочие интересные моменты:Apple прогнозирует, что в текущем квартале выручка составит 50-60 миллиардов долларов, Валовая прибыль — 33,5%-35,7%, а операционные расходы — 9,4-9,6 млрд долларов.





