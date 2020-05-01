Apple обнародовала финансовые показатели за прошедший квартал. Несмотря на опасения аналитиков, пандемия коронавируса не оказала заметно негативного влияния на бизнес компании.
Выручка Apple составила 58,3 миллиарда долларов, что на 300 миллионов долларов меньше, чем в аналогичном квартале прошлого года. Чистая прибыль снизилась на 31 миллион долларов — до 11,25 миллиарда. Прибыль на акцию — 2,34 доллара (снижение на 4 цента).
Выручка по категориям:
- Смартфоны — 28,96 миллиарда долларов
- Планшеты — 4,37 миллиарда долларов
- Сервисы — 13,35 миллиарда долларов
- Компьютеры — 5,35 миллиарда долларов
- Аксессуары — 6,28 миллиарда долларов
Прочие интересные моменты:
- У сервиса Apple Music 125 миллионов пользователей
- Apple планирует выкупить у инвесторов акции на 50 миллиардов долларов
- 12 мая 2020 года Apple выплатит увеличенные дивиденды в размере 82 цента на акцию
- Apple инвестирует в американскую экономику 350 миллиардов долларов
- Apple позволила не платить проценты за использование кредитки Apple Card за март и апрель
- США по-прежнему крупнейший рынок для Apple
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Савок с Горбушкой и Авито рулят
Просядут конечно, но лучше рынка.
И цель как раз не «большую часть на продаже сервисов», а чтоб наоборот не было никакой «большей части», ведь иначе получается рискованная зависимость от одного ключевого продукта.
Но вкратце поясню свой комментарий.
В следующие пару кварталов плохо будет всем и везде, кому-то чуть лучше, а кому-то чуть хуже.
Люди не будут покупать товары в том количестве в каком покупали раньше и не потому что они хороши или плохи, дороги или дешевы, а просто потому что у них нет денег на это и даже если есть, то многие такие покупки отложат на потом, потому как впереди только неизвестность.
Поэтому продажи упадут везде( кроме масок, антисептиков и других средств личной защиты)
Из этого не сложно сделать вывод что сильно просядут и ввп и индексы активности.
Оглянитесь вокруг дорогие мои, мы на пороге грандиозного кризиса.
Как говорится «Зима близко»)
П.с:
Когда у людей мало денег или желания эти деньги тратить, они редко бегут покупать что-то не жизненно важное для них, а если покупают , то что-то не очень дорогое.
Моя глубокоуважаемая Apple ничего такого чтобы было недорого или прости господи дёшево не производит и не продаёт , поэтому скорее всего пострадает от возникшей ситуации больше, но в связи с той же ситуацией интерес к контенту и его потребление вырастет в разы, что несомненно поддержит и выручит финансово многие компании , и опять же Apple заработает больше всех.