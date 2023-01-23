Работают ли на iOS 16.3 «Сбербанк», СБОЛ, «Альфа-банк» и другие российские приложения

Олег
iOS 16.3

Только что компания Apple выпустила третьи большие обновления для своих ОС — iOS 16.3 и iPadOS 16.3. Обо всех нововведениях апдейта для iPhone можно прочитать вот здесь.

С выходом каждой новой версии iOS пользователи из России задаются вопросом: будет ли на ней работать отечественный софт, без которого тяжело обойтись? Как известно, мобильные приложения «Сбербанка», «Альфа-банка», ВТБ, «Открытия», а также некоторых других российских компаний были удалены из App Store и разработчики больше не могут обновить их для самых новых iOS и iPadOS.

Спешим успокоить читателей: на iOS/iPadOS 16.3 работают все российские приложения, которые исправно функционировали на iOS 16.1. Это касается «старых-добрых» утилит «Сбербанка» и «Альфа-банка», а также относительно недавно вышедшего СБОЛа и других российских приложений. В прошлую среду Apple выпустила iOS 16.3 Release Candidate, аналогичную сегодняшнему релизу, так что за прошедшую неделю у бета-тестировщиков была возможность проверить их работоспособность. Никаких проблем с их запуском или работой замечено не было. Кстати, если вы случайно удалили российские приложения, то восстановить не составит большого труда — воспользуйтесь одной из наших инструкций

Если опасения за российский софт удерживали вас от обновления, то можно спокойно ставить iOS/iPadOS 16.3. При переходе с iOS 15 россиянам важно учесть несколько нюансов. А если iOS 16 вам не по душе, то еще не поздно откатиться: Apple пока еще продолжает подписывать iOS 15.7.2 и только что выпустила iOS 15.7.3. 
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Комментарии

+473
franzisonfire
Никогда об этом почему-то не думаю, их же можно и без обновы отрубить, если на то будет воля геева 😂
2 часа назад в 23:15
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Denis1
+358
Denis1
Жаль, надеюсь им напомнят
51 минуту назад
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