Ракета Илона Маска перед гибелью нарисовала в небе что-то странное. Смотрится жутковато

В сети появились фотографии ночного неба, на которых видно странную светящуюся пунктирную линию. Оказывается, во всем виноват Илон Маск.



В субботу, 30 марта SpaceX запустила две ракеты Falcon 9 подряд. Когда они выполнили свою полезную задачу, основная часть каждой из ракет по очереди была подвергнута безопасному спуску с орбиты — по пути они должны были сгореть в атмосфере.











Фотограф Джереми Перес планировал снять падение ракет, но первый спуск «поймать» на камеру не удалось из-за сильной облачности. К моменту спуска второго носителя небо прояснилось и Джереми получил потрясающие кадры: сгорающая ракета оставила светящуюся пунктирную линию в небе над Аризоной.



Фотограф Джереми Перес планировал снять падение ракет, но первый спуск «поймать» на камеру не удалось из-за сильной облачности. К моменту спуска второго носителя небо прояснилось и Джереми получил потрясающие кадры: сгорающая ракета оставила светящуюся пунктирную линию в небе над Аризоной.

«Это выглядело как изящный кометный одуванчик, плывущий над головой», — Джереми Перес.