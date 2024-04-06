Ракета Илона Маска перед гибелью нарисовала в небе что-то странное. Смотрится жутковато

Олег

В сети появились фотографии ночного неба, на которых видно странную светящуюся пунктирную линию. Оказывается, во всем виноват Илон Маск.

В субботу, 30 марта SpaceX запустила две ракеты Falcon 9 подряд. Когда они выполнили свою полезную задачу, основная часть каждой из ракет по очереди была подвергнута безопасному спуску с орбиты — по пути они должны были сгореть в атмосфере.

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Falcon 9 (умирает)

Фотограф Джереми Перес планировал снять падение ракет, но первый спуск «поймать» на камеру не удалось из-за сильной облачности. К моменту спуска второго носителя небо прояснилось и Джереми получил потрясающие кадры: сгорающая ракета оставила светящуюся пунктирную линию в небе над Аризоной.

«Это выглядело как изящный кометный одуванчик, плывущий над головой», — Джереми Перес. 
Falcon 9 (продолжает умирать)

Фотограф уточнил, что в реальности свет выглядел белым, хотя камера запечатлела его голубым. Сообщается, что полосы состоят из света спутников, сопровождавших ракету до момента её спуска с орбиты. 

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Источник:
Space.com
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Комментарии

+218
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Эффектно. А кто-нибудь ещё, кроме этого фотографа это явление наблюдал, запечатлел?

«Сообщается, что полосы состоят из света спутников, сопровождавших ракету до момента её спуска с орбиты». Свет спутников – это что-то новенькое. Ещё и ракету куда-то они сопровождают – во, до чего техника-то дошла!
6 апреля 2024 в 09:18
#
+4477
Gabriel
Америка это страна Entertainment(а) вездесущего и беспощадного.
Если вы хотите привлечь внимание , а с ним и инвестиции, то простой запуск даже двух ракет не поможет.
А вот если фотограф сделает фото на котором падающая ракета отстукивает морзянкой «не поминайте лихом» и «Илон Макс гений» вот тогда да. Акции взлетят вслед за ракетами, за ними капитализация. США это страна шоубизнеса.
6 апреля 2024 в 10:39
#
Вася Вотафаков
+5755
Вася Вотафаков
Ракета 🚀 sos 🆘 отправила 😁 все норм 👌
6 апреля 2024 в 21:57
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+1150
Grealex
А что смотрится жутковато?
6 апреля 2024 в 22:35
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