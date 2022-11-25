Раскрыт гениальный обман от мастеров по настройке интернета. К вам еще не приходили?



В России стало известно о новой мошеннической схеме, которую проворачивают мастера по настройке домашнего интернета. Информацию предоставили в «Газете.ру».



Согласно источнику, компьютерные мастера по вызову на дом начали предлагать своим клиентам усилить безопасность роутера и подключенных к нему устройств. Для этого якобы требуется всего лишь настроить несуществующий протокол шифрования WPA5 — конечно же, небесплатно.



Чтобы вы согласились, мастер сообщит, что ваша домашняя сеть небезопасна, а компьютер полон вирусов. Для усиления эффекта некоторые «специалисты» предлагают проверить этот факт прямо при вас; для этого они на вашем компьютере открывают сайт geektyper.com, который имитирует бегущие строки кода. Для несведущего человека всё это будет выглядеть убедительно и даже устрашающе профессионально.



Важно знать, что самая новая версия протокола безопасности Wi-Fi на текущий момент — это WPA3. То есть, никакого WPA5 не существует. Если вам поступает подобное предложение от «мастера» — он нагло пытается вас обмануть.