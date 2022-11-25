Мошенники Россия

Раскрыт гениальный обман от мастеров по настройке интернета. К вам еще не приходили?

Олег

Роутер


В России стало известно о новой мошеннической схеме, которую проворачивают мастера по настройке домашнего интернета. Информацию предоставили в «Газете.ру».

Согласно источнику, компьютерные мастера по вызову на дом начали предлагать своим клиентам усилить безопасность роутера и подключенных к нему устройств. Для этого якобы требуется всего лишь настроить несуществующий протокол шифрования WPA5 — конечно же, небесплатно.

Чтобы вы согласились, мастер сообщит, что ваша домашняя сеть небезопасна, а компьютер полон вирусов. Для усиления эффекта некоторые «специалисты» предлагают проверить этот факт прямо при вас; для этого они на вашем компьютере открывают сайт geektyper.com, который имитирует бегущие строки кода. Для несведущего человека всё это будет выглядеть убедительно и даже устрашающе профессионально.

Важно знать, что самая новая версия протокола безопасности Wi-Fi на текущий момент — это WPA3. То есть, никакого WPA5 не существует. Если вам поступает подобное предложение от «мастера» — он нагло пытается вас обмануть. 

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Источник:
Газета.ру
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Комментарии

+335
Mikkas
😏😂
37 минут назад
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