Apple может сохранить текущую цену после выхода нового iPhone SE 3-го поколения. Об этом сообщает азиатский ресурс MyDrivers.
Источник передает свежие инсайды из цепочки поставок запчастей для Apple. По словам инсайдеров, Apple предпринимает все возможные усилия, чтобы избежать удорожания будущего iPhone SE 3. Например, компания активно ведет переговоры в отношении стоимости комплектующих и «уговаривает» поставщиков согласиться на более низкий прайс.
Помимо этого, Apple откажется от нескольких дорогостоящих технологий, чтобы сохранить ценник на iPhone SE неизменным. В частности, смартфон не получит MagSafe и, возможно, Face ID. Что касается 5G, то, по мнению инсайдеров, её поддержка в любом случае будет реализована.
Результатом всех описанных мер должен стать iPhone SE 3-го поколения по цене $399 в США и соразмерной стоимостью в других странах. Пока непонятно, каким образом Apple сумеет «уложить» в старый прайс большой редизайн смартфона, который пророчат ему некоторые аналитики. Есть вероятность, что устройство внешне останется таким же, как iPhone SE (2020), но при этом получит новый (слегка урезанный) чип Apple A15 Bionic, поддержку 5G и слегка улучшенные камеры.
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Обалдеть. И кто-то станет покупать за 400 долларов телефон в корпусе 6-го айфона ?
Конечно грустно вспоминать, что первые SE я покупал за 18000₽ 😂😂😂
Но кризис не прошёл даром 😁😁😁