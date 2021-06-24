Apple может выпустить следующий iPhone SE в первой половине 2022 года. Об этом рассказал китайский ресурс ITHome со ссылкой на инсайдеров.
В частности, аналитик Гуо Минчи, который работает в Tianfeng Securities, сообщает, что iPhone SE 2022 станет самым дешевым смартфоном Apple с модулем 5G. Что касается дизайна — Минчи считает, что он останется точно таким же, как и в iPhone SE 2020. Это будет смартфон с кнопкой Home, рамками сверху и снизу, дисплеем 4,7 дюйма и одной камерой. На изображениях это хорошо видно.
К слову, об iPhone SE Plus аналитик не сказал ни слова, хотя девайс с таким названием довольно часто мелькал в инсайдах и утечках весь прошлый год. Минчи утверждает, что Apple готовит «удешевленный» большой iPhone, но это будет устройство с «челкой» — наследник iPhone Xr. По его словам устройство получит IPS-дисплей диагональю 6 дюймов, а также модули Face ID и 5G. Устройство может выйти в 2023-м году — при этом Гуо считает, что принадлежать оно будет именно к линейке SE.
Ранее мы обнаружили первую «живую» фотографию будущей линейки iPhone 13. Устройства выглядят почти так же, как и «двенашки», однако камеры на младших моделях сместились. Кроме того, в текущем году фанаты Apple ждут релиза обновленных базовых AirPods 3. А еще инсайдеры утверждают, что компания готовит Apple Watch 7 с совершенно новым дизайном корпуса.
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Источник:
Имхо