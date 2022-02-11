Несколько граждан США подали коллективный иск против Apple — причиной стало их недовольство планшетом iPad mini 6. Об этом рассказали в MacRumors.Согласно источнику, пользователи недовольны «эффектом желе» на свежем «минике» от Apple. Это довольно известная особенность, которую покупатели обнаружили вскоре после запуска планшета в продажу. Тогда эксперты объясняли это расположением шлейфа дисплея в iPad mini 6. По их словам, «эффект желе» присутствует и в других моделях iPad (и даже в планшетах других брендов), просто обычно он не так заметен. В iPad mini 6 шлейф дисплея расположили на другом торце, поэтому эффект, будто один край экрана «догоняет» другой, стал заметен в вертикальном режиме просмотра.Житель Колорадо Кристофер Брайан подал иск против Apple, к которому присоединились еще несколько американцев. Истцы утверждают, что «эффект желе» — это не особенность, а дефект. Более того, они считают, что Apple знала о нем, но всё же выпустила планшеты в продажу и продолжает их продавать. Согласно иску, недовольные покупатели требуют финансового возмещения, размер которого, впрочем, еще предстоит установить и обосновать в процессе судопроизводства.К слову, «эффект желе» действительно нередко встречается в ЖК-дисплеях. Я сам не раз ловил его на своем iPad mini 5 в горизонтальной ориентации. Более того, даже OLED-матрицы иногда «страдают» такой особенностью. А вы замечали «эффект желе» на своем iPad?