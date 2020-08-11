В начале сентября Apple представит новые смартфоны, в которых будет использоваться процессор A14 Bionic. Это первый мобильный чип, созданный по 5-нанометровой технологии, что положительно скажется на всех его параметрах.
По данным инсайдера KomiyaLeaks, вычислительные компоненты в A14 Bionic на 40% производительнее, чем в прошлогоднем процессоре A13 Bionic, а прирост производительности графического чипа составит 50%. При этом уровень потребления энергии должен быть снижен, благодаря чему время автономной работы смартфонов увеличится (конечно, если Apple не захочет сделать устройства более тонкими за счёт уменьшения ёмкости аккумуляторов).
По слухам, производительность A14 Bionic будет даже выше, чем у процессора A12X Bionic, который используется в планшете iPad Pro 2018 года.
A14 Bionic станет первым в мире процессором для смартфонов, созданным по 5-нанометровому техпроцессу. Он был разработан компанией Apple, а его сборкой занимается тайваньская компания TSMC, которая также собирает чипы по заказу Samsung, Qualcomm и других компаний. Можно ожидать, что к концу этого года «5-нанометровые» процессоры появятся в Android-смартфонах некоторых производителей.
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