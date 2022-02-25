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По сообщению Центробанка, карты ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия» не будут работать с ApplePay и GooglePay. 

По заверению ЦБ, контактная и бесконтактная связь будут по-прежнему работать, если вы находитесь на территории России. Картами невозможно будет воспользоваться за границей, оплачивать покупки в онлайн магазинах и агрегаторах услуг, которые зарегистрированы в странах, где установлены экономические санкции против РФ.


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