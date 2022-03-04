





Кинотеатры всей страны терпят колоссальные убытки и могут быть закрыты. Российская Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась за помощью к властям.Более 700 кинотеатров, а это около 2,5 тысячи экранов по всей России находятся на грани закрытия. Речь идет не о перерыве, а о полной ликвидации всей отрасли. Владельцы кинотеатров обеспокоены ситуацией по нескольким причинам.Более 80% прибыли ушло вместе с зарубежными премьерами. Крупные киностудии отказались сотрудничать с российскими кинотеатрами. Когда ситуация стабилизируется — никому не известно.Ассоциация отмечает, что часть отечественных фильмов, получивших государственную поддержку, были отменены или перенесены по неизвестным причинам. Даже если бы этого не случилось, российские премьеры не в состоянии покрыть убытки, из-за низкого количества и качества контента.Кроме того, совсем скоро возникнут сложности со стороны технического обслуживания. Прекращены поставки оборудования без которых показ фильмов невозможны. Запасов хватает примерно до середины 2022 года, а российских аналогов просто не существует.Ассоциация обратилась с просьбой на выделение субсидий к Михаилу Мишустину. «Министерство культуры Российской Федерации и Фонд кино обязаны в кратчайшие сроки разработать и начать реализацию программы поддержки проката отечественного кино в кинотеатрах страны», — считают владельцы кинотеатров.