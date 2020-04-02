



Пять крупнейших операторов связи с начала апреля стали предоставлять бесплатный доступ к 370 социально значимым интернет-ресурсам. К таким ресурсам относятся сайты ведомств, СМИ, социальные сети, мессенджеры, сервисы по доставке еды, интернет-магазины и банковские приложения.



«Пять наших крупнейших операторов связи, которые охватывают сегодня 70% домохозяйств, поддержали инициативу: в пилотном режиме не отключать тех пользователей, которые по каким-то причинам не могут оплачивать домашний интернет, и сохранить им доступ к интернету, ограничив его перечнем социально значимых сайтов. Пилот у нас стартовал с сегодняшнего дня. Закончится, по планам, 1 июля», — сказал глава министерства связи Максут Шадаев на совещании правительства с президентом России Владимиром Путиным.

Государственные: портал госуслуг, сайты министерств и ведомств, сайты региональных и местных органов власти

Социальные сети: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «В кругу друзей», «Мир тесен», «Фотострана», «Дневник»

Почтовые сервисы: «Яндекс», mail.ru, km.ru

Другие значимые ресурсы

Ранее Минкомсвязи составило список сервисов, доступ к которым предполагалось сделать бесплатным. Такие ресурсы были разделены на четыре категории:Напомним, президент России Владимир Путин 15 января в ежегодном послании Федеральному собранию поручил подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», в рамках которого россиянам предоставят бесплатный доступ к социально-значимым интернет-сервисам. Изначально проект «Доступный интернет» планировалось запустить 1 марта 2020 года, однако Правительство не успело подготовить перечень сайтов к этому времени, поэтому проект немного задержался





