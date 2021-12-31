Новый год

Привет! Предновогодняя суета позади и надеемся, что вы успели завернуть все подарки и красиво разложить их под ёлкой, а может кто-то даже и развернул парочку. В этом поздравлении не хочется давать какую-либо оценку уходящему году. Впрочем, мировые события накладывают свой отпечаток на все аспекты повседневной жизни.

Чему научил нас уходящий год? Концепция дистанционной работы становится неотъемлемой частью любого бизнеса. Для эффективной и продуктивной работы нам больше не нужно тратить время на дорогу и собираться в душных офисах. 

Топовые видеокарты по-прежнему в дефиците, а Bitcoin продолжает расти. На пятки криптовалюты наступает новый тренд в цифровом искусстве — NFT.

Несомненно, 2021-й стал годом возможностей. Теперь, чтобы снять фильм, отпала необходимость в целом парке дорогостоящего оборудования — достаточно желания, идеи и iPhone 13 Pro. А для написания платинового альбома больше не требуются многочисленные музыкальные инструменты и дорогостоящие студии звукозаписи. Можно обойтись MacBook с Logic Pro, а также парочкой мониторных колонок.

Новый год

Уходящий 2021 год подарил нам множество интереснейших устройств от Apple, Google, Samsung, Microsoft и других компаний. Все они по своему интересны и доставили нам много положительных эмоций. Впрочем, мы уже смотрим в будущее и надеемся, что 2022 год принесет нам еще больше инноваций и новых технологий.

Ну а теперь настало время поздравлений! Предлагаю немного отвлечься от финальных приготовлений к праздничному столу и поднять бокал игристого. От всей команды iGuides поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю осуществить все планы на предстоящий год. До встречи на страницах нашего сайта!


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Четыре лучшие модели смарт-часов в 2021 году Четыре лучшие модели смарт-часов в 2021 году

Итоги 2021 года: 5 лучших смартфонов Итоги 2021 года: 5 лучших смартфонов

Logic Pro: как создается пространственное аудио Logic Pro: как создается пространственное аудио