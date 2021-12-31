Привет! Предновогодняя суета позади и надеемся, что вы успели завернуть все подарки и красиво разложить их под ёлкой, а может кто-то даже и развернул парочку. В этом поздравлении не хочется давать какую-либо оценку уходящему году. Впрочем, мировые события накладывают свой отпечаток на все аспекты повседневной жизни.
Чему научил нас уходящий год? Концепция дистанционной работы становится неотъемлемой частью любого бизнеса. Для эффективной и продуктивной работы нам больше не нужно тратить время на дорогу и собираться в душных офисах.
Топовые видеокарты по-прежнему в дефиците, а Bitcoin продолжает расти. На пятки криптовалюты наступает новый тренд в цифровом искусстве — NFT.
Несомненно, 2021-й стал годом возможностей. Теперь, чтобы снять фильм, отпала необходимость в целом парке дорогостоящего оборудования — достаточно желания, идеи и iPhone 13 Pro. А для написания платинового альбома больше не требуются многочисленные музыкальные инструменты и дорогостоящие студии звукозаписи. Можно обойтись MacBook с Logic Pro, а также парочкой мониторных колонок.
Уходящий 2021 год подарил нам множество интереснейших устройств от Apple, Google, Samsung, Microsoft и других компаний. Все они по своему интересны и доставили нам много положительных эмоций. Впрочем, мы уже смотрим в будущее и надеемся, что 2022 год принесет нам еще больше инноваций и новых технологий.
Ну а теперь настало время поздравлений! Предлагаю немного отвлечься от финальных приготовлений к праздничному столу и поднять бокал игристого. От всей команды iGuides поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю осуществить все планы на предстоящий год. До встречи на страницах нашего сайта!
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Вам удачи, побед и хороших новостей в 2022!
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Обнимаю, у-ху
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Здоровья всем! Больше позитива!
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