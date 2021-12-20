Стоило ли переходить на Air M1 после Pro 15 с Intel?

Переходить ли вам с любого вашего MacBook на MacBook Air с M1?

Можно ли покупать Apple на AliExpress?

Однозначно — да, стоит. Именно этот MacBook достиг такого уровня универсальности, которого не удовалось добиться ни в одной модели ранее. Это оптимальная машина для дома и работы, для новичка и для «бывалого», для дел и для отдыха.Конечно стоило. Я ни капли не жалею, что сделал это. Mac на Intel стремительно дешевеют и будут дешеветь в перспективе — это отличная возможность купить себе Mac для определенной категории людей, и четкий сигнал к его продаже для тех, кто им пользуется достаточно давно. Air с M1 лучше буквально во всём: производительность, внешний вид, трекпад, клавиатура, дисплей, аккумулятор, и самое главное — перспективы на будущее. Только не берите Air M1 сейчас за 100 тысяч рублей — его вполне реально найти за 80-90, и это гораздо более выгодное приобретение.Проверьте среднюю цену вашего устройства на «вторичке», а потом поищите минимальный ценник на новый Air M1. Если вы готовы отдать эту разницу кровно заработанных за всё то, что я рассказал — обновляйтесь. Если же вы мечтаете о своем первом компьютере Mac — Air с M1 просто создан для вас, он идеален как домашний стильный компьютер с замашками на профзадачи.