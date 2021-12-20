Осенью 2020 года Apple произвела революцию на рынке ультрабуков — да и вообще любых ноутбуков — она представила собственный ARM-чип для портативных компьютеров. Silicon M1 буквально опрокинул все наши стареотипы о компактных ноутбуках и ультрабуках. Я внимательно наблюдал эту осеннюю эйфорию в техно-мире, восторженные обзоры блогеров и отзывы простых пользователей. Но покупать этот шедевр не собирался.
Ранее я уже рассказывал, что начинал знакомство с техникой Apple с iPad 4. Долгое время планшет был моим основным to-do-устройством, а ноутбук я приобрел маленький, простенький и слабый — лишь бы был. Тогда я взял, кажется Asus 1215P с Intel Celerone на «вторичке», он стоит меньше 10 тысяч рублей. Но и времена были другие.
Однако со временем я стал поглядывать в сторону MacBook. На тот момент компьютеры Apple казались мне нереально дорогими, и я рассматривал по большей части б/у MacBook Air года эдак 2010-го. Такой и купил около пяти лет назад за 20 тысяч рублей (продал через полгода дороже, кстати). С того момент приоритетность моих задач медленно, но верно начала смещаться с iPad на MacBook — «яблочный» ноут идеально подходил для этого, был стильным, легким, и работал лучше моих предыдущих «инвалидов».
До осени 2021 года я сменил 7 моделей MacBook — каждым из них пользовался полгода-год. Обновлял модели поначалу только ради того, чтобы ноут не терял в цене, но со временем начал делать это и из соображений его быстродействия. У меня были Air 2010, 2011 годов, Pro 13 2012 года (толстый и тяжелый), Pro Retina 2015 года, и Pro Retina 2013, 2014 и 2015 годов. Все они были куплены (и проданы) на «вторичке».
Текущей осенью 2021 года Apple выпустила MacBook Pro 14 и 16 дюймов с SoC Silicon M1 Pro и M1 Max — и передо мной встал серьезный вопрос. Дело в том, что с выходом этих монстров макбуки «старой школы» 2013-2015 годов начали серьезно терять в цене. Мой текущий MacBook Pro 15 (mid 2015) был у меня уже около года, и его тоже пора было сменить — но на что? Следующие года — 2016-2019 — имели известные проблемы с клавиатурой-«бабочкой» и шлейфом дисплея, да и по производительности отличались незначительно — Intel гениально умеет выдавать прирост в процессорах 5-10% каждый год в течение миллиона лет. В пределах разумного бюджета оставался только один достойный кандидат — MacBook Air/Pro с чипом Silicon M1.
Покупка
Памятуя свой прошлый опыт, я сунулся было на «Авито» — зашел и вышел. MacBook Air с M1 там продают в лучшем случае на 5-7 тысяч дешевле нового мака, а иногда даже дороже. Экономию в 10-15% цены я в таких случаях считаю неразумной, а потому решился наконец на свой первый по-настоящему новый Maс.
Я покупал свой Air у официалов на AliExpress Tmall — там продукцию Apple продают несколько российских ритейлеров. Базовая конфигурация с 7 графическими ядрами и памятью 8/256 Гб обошлась мне около 78 тысяч со всеми скидками, купонами, промокодами и кэшбэком. В мой далекий от МСК южный регион страны посылку доставили примерно за неделю.
И вот, коробка у меня в руках. Распаковал, достал устройство из пленки иии… какой же он компактный! Глаза и руки, привыкшие к Pro 15, просто отказывались воспринимать этот девайс как что-то совместимое с активной работой. Рамки стали заметно меньше, даже сам корпус «похудел» рядом с классическим MacBook Air 13 2010-2017 годов. Очень крутое ощущение! Обновленная клавиатура с коротким ходом, сканер Touch ID, большой трекпад, USB-C-разъемы — всё это я видел в MacBook впервые.
В комплекте находится кабель фирменный USB-C/USB-С, а также блок питания Apple мощностью 30 Ватт. Но аксессуары я даже не распаковывал — у меня уже есть кабель от Baseus с пропускной способностью 100 Ватт и блок питания UGREEN GaN 100W. Именно эта зарядка сейчас используется мной для нового макбука.
Первые дни
Скажу честно — щенячьих восторгов от перехода не получилось. Всё потому, что мой Pro 15 (mid 2015) устраивал меня по производительности (он работает на четырехъядерном Intel Core i7 и 16 Гб оперативки) — и новый Air работал так же быстро… ну может чуть-чуть быстрее. При этом я получил диагональ, которая серьезно уступала в размерах моей старой 15-ке — а большой экран удобнее в работе, как ни крути. Особенно с непривычки, ощущения от новенького Air были довольно смешанными. Свою 15-ку я пофотографировал для объявления и убрал в коробку — с глаз подальше.
В целом, придраться было не к чему. Всем он хорош: быстрый, тонкий, модный, молодежный… возможно, злую шутку со мной сыграли слегка завышенные ожидания. Ну и переходить с бОльшей диагонали на меньшую каждому было бы дискомфортно. Короче говоря, я пользовался новым ультрабуком и мне было просто «окей» — этот факт меня немного расстраивал.
Принятие
Однако день за днем мои глаза, руки и мозг отвыкали от здоровенной 15-ки и потихоньку адаптировались к новому Air. Спустя неделю я начал ощущать удовольствие от использования, да и было от чего: казалось, этот MacBook всеми силами хочет мне понравиться.
Впервые в жизни я увидел в Safari вариант выбора 4К-видео в YouTube. До этого я запускал его на прошлых маках, но исключительно в Chrome (Safari не предлагал 4К) и исключительно под кондиционером — они просто «не вывозили». А новый Air выбирает 4К по умолчанию и это круто, картинка действительно стала лучше.
Валя в 4К — что может быть лучше?
Кроме того, приятно удивил и сам экран — я имею в виду качество матрицы. С первого дня использования Air с M1 я обратил внимания, насколько у него контрастный и красивый дисплей. На тот момент у меня дома были сразу три MacBook с Retina-дисплеем: Pro 15 (2015), Pro 13 (2013) и мой новый Air. Я поставил их рядом и обалдел — по соседству с Air две мои «прошки» как будто заволокло туманом, настолько отличается качество картинки. Новый Air однозначно выигрывает у всех «классических» MacBook по качеству цветопередачи — цветовой охват P3 здесь «завезли» совсем не напрасно.
Габариты устройства тоже начали вызывать положительные эмоции. Размер этого Air сравним с габаритами Air 2013-2015 годов, только с дисплеем 11,6 дюйма — это очень круто. Ноутбук существенно легче Pro 15 Retina, и это ощущается со временем — ты носишь его по дому почти как планшет, тогда как 15-ка чаще всего почтительно стояла на столах или тумбочках. Я тот самый человек, который из трех доступных цветов выбрал обычный серебристый; черный не рассматривался априори (терпеть не могу черную технику), а золотой решил не брать из соображений ликвидности девайса.
Первый выход на видеосвязь с нового Air поверг меня в уныние — фронтальная камера этого ультрабука совершенно не терпит плохого освещения. Если у вас в руках сейчас любая модель MacBook 2010-2015 годов, знайте — собеседники видят вас при звонке намного лучше, чем меня. Качество камеры заметно деградировало в этом корпусе Air, а нейронные «улучшайзеры» от Apple еще и убийственно мылят картинку. Теперь я дольше ищу подходящее место и освещение перед видеоконференциями — впрочем, спустя пару недель это раздражение несколько улеглось.
Обзор уже перевалил за половину, а я до сих пор ничего не сказал о бешеном Silicon M1 — о его скорости и производительности. Что ж, скажу. Главная заслуга этого чипа: он превратил 13-дюймовые MacBook из калькуляторов в достойные шустрые устройства. Раньше от макбука такой диагонали можно было добиться выполнения только минимальных задач; не спасала даже приставка Pro — 13-ки на Intel греются и шумят кулерами при любой мало-мальской нагрузке, да взять тот же 4К-контент. Но MacBook Air 13’’ с чипом M1 наконец позволил юзерам не делать мучительный выбор между мобильностью и отсутствием лагов — теперь и то, и другое обеспечит вам новый чип от Apple.
В продолжение темы мобильности хочется добавить пять копеек об аккумуляторе. И сразу: обещанных 18 часов автономности я, конечно же, не получил. В среднем MacBook Air на M1 разряжается на 7-9% в час при относительно легких задачах вроде «браузер + заметки + мессенджер + музыка фоном», и под 15% в час в режиме видеоконференции с группой людей. Это очень достойный результат — мой MacBook Pro 15 (2015) «кушал» около 25% в час в первом сценарии, и до 50% в час — во втором.
Не скажу, что аккумулятор у Air с M1 «неубиваемый» — разрядить его вполне реально, просто «садиться» он будет в течение внушительного и очень комфортного промежутка времени. На 10-12 часов разношерстной работы вы можете рассчитывать смело и бескомпромиссно.
Что касается звука — он хорош, и меня совсем не разочаровал. У MacBook Air с M1 есть низкие частоты, он прекрасно отыгрывает средние и не оглушает высокими. По крайней мере, в плане звука я не почувствовал такого даунгрейда после моей Pro 15-ки, как с фронтальной камерой. Для кино и фоновой музыки динамики отлично подходят и даже способны доставить приятные эмоции.
iOS-приложения
Решил выделить эту тему, так как это, пожалуй, самая интересная вещь в экспириенсе с новыми Mac. Точнее, именно так думают те, кто только собирается его купить. По факту же оказалось, что на данную возможность лучше особо не рассчитывать.
Разработчики самых популярных и нужных приложений оперативно подправили свой софт и для Mac он недоступен — в App Store вы не найдете «Авито», «Тинькофф» и прочих мобильных банков, приложений мобильных операторов вроде МТС, Мегафон или Tele2, популярных мессенджеров, навигаторов и карт от Яндекса (вообще ничего полезного от Яндекса), никаких приложений от Facebook (простите — Meta) или Google.
В App Store для Mac с Silicon M доступно в целом немало iOS-софта, но 85% из него — бесполезный мусор от неизвестных вендоров. Лично я нашел и установил всего несколько штук: мобильный AliExpress, клиент банка РНКБ, «Яндекс.Погоду» и «Яндекс.Переводчик», клиент облачного сервиса Mega и приложение для отслеживания посылок Posylka.net. Ах да — приложение iGuides тоже установлено.
В общем, возможность устанавливать мобильный софт была киллер-фичей новых маков лишь в первые два месяца после выхода Silicon M. Сейчас всё самое интересное «порезали» и поход в App Store за очередной iOS-программкой с мыслью «а поставлю-ка я…» чаще всего оборачивается разочарованием.
Итоги
На данный момент подходит вторая неделя моей дружбы с MacBook Air с чипом Silicon M1. Это мой восьмой MacBook, и я могу довольно точно оценить это устройство в сравнении с другими.
Я очень доволен. Прежде всего, доволен ценой, за которую я получил новый Air — меньше 80 тысяч это отличный прайс за очень перспективное устройство. Доволен автономностью — я очень активный пользователь Mac, и несмотря на это заряжаю его всего раз в сутки. Доволен классной клавиатурой и трекпадом, доволен звуком и дисплеем. К диагонали почти привык, а софт фронталки (возможно) поправят. Зато теперь MacBook пулей залетает в мой рюкзак.
Разобью остальные выводы по вопросам:
- Стоит ли MacBook Air M1 своих 80-90 тысяч рублей?
Однозначно — да, стоит. Именно этот MacBook достиг такого уровня универсальности, которого не удовалось добиться ни в одной модели ранее. Это оптимальная машина для дома и работы, для новичка и для «бывалого», для дел и для отдыха.Можно и нужно, если это Tmall. Более того, зачастую именно на Tmall можно поймать самую интересную цену на Apple-девайсы. Что касается гарантии и обслуживания: на Tmall «яблочную технику» продают те же самые сетевые реселлеры, что и в обычных оффлайн-точках вашего города. Однако здесь можно использовать промокоды AliExpress, что иной раз дает от 5 до 20 тысяч экономии. На Tmall вы купите официальный РосТест-девайс, который без проблем и вопросов встает на 2-хлетнюю гарантию от Apple.
- Стоило ли переходить на Air M1 после Pro 15 с Intel?
- Переходить ли вам с любого вашего MacBook на MacBook Air с M1?
- Можно ли покупать Apple на AliExpress?
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