С Ozon исчезли товары из Китая

Александр



Пользователи Ozon обнаружили исчезновение множества товаров от китайских поставщиков. Пропали смартфоны, мониторы, видеокарты и другие дорогостоящие вещи, остался только один дешёвый ширпотреб.

Ситуация напоминает то, что несколько месяцев назад случилась с AliExpress, когда оттуда исчезла почти вся электроника. Российские пользователи могли заказать её только прибегая к различным ухищрениям (например, смена региона в настройках приложения на Казахстан).

Комментаторы с «Пикабу» предположили, что проблема вызвана ужесточением правил работы с Ozon. С недавних пор маркетплейс требует от иностранных продавцов открывать счета в российских банках (по умолчанию в Ozon Банк). Это требование появилось после многочисленных жалоб покупателей на обман со стороны продавцов. Теперь деньги будут заморожены на 2 недели с момента продажи товара, чтобы в случае возникновения проблем можно было вернуть их покупателю.

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Комментарии

+263
mr.panda
Я еще удивился, что вчера ни одного накопителя 2230 не было с адекватной ценой , пришлось на али брать
3 минуты назад
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