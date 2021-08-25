Samsung Galaxy Z Fold 3 угрожает отключением камер, если пользователь захочет его взломать. Об этом рассказали разработчики из XDA-Developers.
Samsung не впервые предпринимает попытки помешать получению root-прав на своих устройствах. И это неудивительно — при нынешней моде на приватность данных каждый крупный производитель электроники хочет позиционировать своё устройство как максимально защищенное от взлома. Например, Xiaomi уже не один год применяет таймер для разблокировки загрузчика Android, который нельзя обойти — он составляет в разных случаях от 3 до 30 суток. А Android-смартфоны под брендом Blackberry и вовсе не имеют вариантов такой разблокировки.
Сейчас смартфоны Samsung оборудованы системой Knox — она аннулирует международную гарантию и полностью отключает Samsung Pay при любом модификации системы или ядра. Но, по-видимому, этого оказалось мало, и очередной шаг в направлении защиты корейцы сделали с выпуском Galaxy Z Fold 3.
Разработчики обнаружили, что при попытках разблокировать загрузчик Galaxy Z Fold 3 устройство предупреждает, что по завершению процесса камеры смартфона перестанут запускаться. И это не пустые угрозы — после полной разблокировки загрузчика камера действительно не функционирует. Кроме того, перестают работать любые функции, так или иначе с ней связанные — это значит, что видеосвязь, запись сториз или сканирование QR-кода также становятся недоступны или вылетают с ошибкой. Отключается даже распознавание лица.
Стоит отметить, что возвращение загрузчика Android в исходное состояние возвращает камерам работоспособность. Это означает, что ограничение реализовано на программном уровне, а значит, вполне возможно, найдется способ обойти и его.
Ранее мы рассказали о конфликте Samsung с властями России — судебное слушание, запланированное на конец августа, решит судьбу платежной системы Samsung Pay на территории РФ.
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