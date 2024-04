Samsung в панике от внезапно возникших проблем

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Руководители различных подразделений Samsung в Южной Корее теперь будут работат ь шесть дней в неделю, а не пять, как было раньше. Это решение было принято из-за падения национальной валюты, роста цен на нефть и слабых финансовых результатов Samsung в 2023 году.Руководители Samsung Electronics будут отрабатывать обычную пятидневку, а затем должны приходить в офисы в субботу или в воскресенье. Они также пересмотрят стратегии своих подразделений, чтобы адаптироваться к меняющемуся рынку. Показатели основных подразделений Samsung Group за 2023 год не оправдали ожиданий владельцев компании, поэтому они ввели шестидневную рабочую неделю для руководителей, чтобы преодолеть кризис.Руководители подразделений Samsung C& T Corp., Samsung Heavy Industries Co. и Samsung E& A Co. с начала 2024 года уже работают шесть дней в неделю. Для сотрудников ниже исполнительного уровня во всей бизнес-группе сохранится пятидневная рабочая неделя.По итогам 2023 года компания Samsung Electronics зафиксировала операционный убыток в размере 15 трлн вон (11 млрд долларов США), большая часть которого пришлась на подразделение Device Solutions, занимающееся полупроводниковым бизнесом. Samsung Electronics пытается обогнать своего конкурента SK Hynix на рынке высокопропускной памяти, которая широко используется для приложений искусственного интеллекта.