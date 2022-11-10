Sber вернёт бесконтактную оплату для Android-смартфонов с NFC

Способ оплаты в SberPay будет доступен в конце ноября.
Об этом рассказала «Газета.Ru», ссылаясь на слова первого зампреда «СберБанка». Сервис SberPay NFC получит поддержку карт «Мир» и сможет конкурировать платежными системами Mir Pay и Samsung Pay. Кроме того в «СберБанке» позаботились о клиентах, которые пользуются техникой Apple. По его словам, скоро все платежные терминалы кредитной организации смогут принимать оплату по QR-кодам. Таким образом, владельцы iOS-систем тоже смогут расплачиваться смартфоном в кассах магазинов.
Собеседник сообщает:
«Уже около 700 тысяч наших терминалов поддерживают эту технологию. Планируем, что до конца этого года цифра вырастет до 1 млн. А к середине 2023 года мы реализуем оплату QR-кодом на всех наших терминалах, то есть вы сможете платить телефоном, карта не понадобится. Если у вас Android, вы можете платить SberPay, приложив телефон, либо отсканировав QR. Если у вас телефон Apple — используйте QR-код».
Ранее мы рассказывали, что пользователям начали приходить странные письма от «СберБанка» и как можно заработать в Telegram на продаже ников.