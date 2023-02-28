Сотрудники «Почты России» рассказали о проблемах отправки посылок с «Авито»

Александр



Известно, что на «Авито» есть сервис «Авито Доставка», он очень удобный и для покупателя, и для продавца: первый покупает товар, а второй относит его на почту или в курьерскую службу и отправляет; при получении можно проверить вещь, и если что-то пойдёт не так, отказаться от неё, тогда товар бесплатно вернётся отправителю, а деньги покупателю. Казалось бы, что могло пойти не так?

Сотрудники «Почты России» жалуются в соцсетях на нехватку упаковки для посылок с «Авито». По правилам «Авито Доставки» можно принести на почту только сам товар (желательно в первичной упаковке), а служба доставки должна самостоятельно упаковать её по своим стандартам.

По словам почтальонов, «Авито» не предоставляет коробки в достаточном количестве (что неудивительно с учётом количества почтовых отделений по всей стране). Собственные картонные коробки «Почты России» почти на вес золота — они стоят от 150 (за самую маленькую) до 250 рублей (за самую большую). Сотрудники признаются, что что пакуют оправляемые с «Авито» товары «во что попало»: б/у-тара от посылок, коробки от товаров (газет, консервов, газировки, каши, бытовой химии и т. п.), вывернутые наизнанку пакеты с Ozon и KazanExpress, в общем — «всё что можно пустить в расход». Некоторые сотрудники приносят картон из дома.

Если подходящей упаковки нет, клиенту могут отказать в отправке и попросить принести коробку, в которой будет отправлена его посылка (что противоречит правилам «Авито»). Правила «Почты России» предъявляют определённые требования к упаковке (например, отсутствие посторонних надписей), но почтальоны, по их собственному признанию, принимают любые коробки, даже с брендами конкурирующих организаций.

А вы продавали что-нибудь с «Авито Доставкой»? Возникали проблемы с отправкой товаров?

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Комментарии

Konstantin Bulatnikov
+157
Konstantin Bulatnikov
Продавал все именно так и есть, пакуют во что могут. Авито коробок не дает....
Сегодня в 12:14
#
T0mmyGfs
+142
T0mmyGfs
Абсурд какой-то, крупнейшая почта России, и у них нет коробок для упаковки и отправки товаров... в Китае 1.4млд человек, таобао пользуется каждый, и на всех хватает коробок и упаковок.
2 часа назад в 15:20
#
+4558
Carter_Mayers
Госпочта она такая, уровень начала девяностых до сих пор. Но учтивая сколько им платят, считай работники там вообще в рабстве находятся. Если цена доставки плюс-минус одинаковая, то имеет смысл вообще пользоваться каким-нибудь Boxberry. Благо на Авито они тоже есть, как и некоторые другие службы доставки
2 часа назад в 15:56
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