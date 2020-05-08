



Несколькими днями ранее компания Xioami выпустила MIUI 12 для смартфонов в Китае, а теперь у неё готова международная версия обновления, которая будет доступна в том числе российским пользователям.



Xiaomi зашифровала выпуск глобальной версии MIUI 12 в головоломке, которая была опубликована в твиттере. Ответ на эту математическую задачу — 19, из чего можно сделать вывод, что обновление будет выпущено 19 мая. Официально эта дата ещё не подтверждена.







Оболочка MIUI 12, как и MIUI 11, основана на Android 10, но получила ряд визуальных и функциональных улучшений. MIUI 12 содержит несколько усовершенствований, в том числе новый интерфейс камеры и обновлённый тёмный режим, который распространяется как на системный интерфейс, так и на различные приложения.



Ранее Xiaomi подтвердила, что в Китае и других странах обновятся следующие модели смартфонов: Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 9 Pro 5G, Mi 9, Mi 9 SE, MI 8 Screen Fingerprint Edition, Mi 8 Youth Edition, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 SE, Mi 8, Mi 6, Mi 6X, Mi CC9 Pro, Mi CC9, Mi CC9 Meitu Custom Edition, Mi MIX 3, Mi MIX 2s, Mi MIX 2, Mi Note 3, Mi Max 3 и Mi 10 Youth Edition. MIUI 12 также получат смартфоны линейки Redmi, включая Redmi K30 Pro, Redmi K30 5G, Redmi K30 4G, Redmi K20 Pro Premium Edition, Redmi K20 Pro, Redmi K20, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7 и Redmi Note 5. Можно заметить, что в перечне отсутствуют Xiaomi Mi 10 Lite (Europe), POCO X2, POCO F1, Redmi Note 6 Pro, Mi A3, Mi A2 и Mi A1. Эти смартфоны выпущены для международного рынка, поэтому есть большая вероятность, что обновятся и они.







