Tesla начала использовать процессоры от AMD вместо Intel в своих последних ревизиях Model Y. Об этом сообщает профильный зарубежный ресурс Electrek.co.

Упоминание о новых чипах обнаружили китайские покупатели электрокаров Tesla — процессор AMD Ryzen указан в спецификациях головного устройства их авто.Согласно источнику, ранее Tesla уже перешла на AMD Ryzen в обновленной Model S. Теперь пришла очередь более бюджетной модели: Tesla Model Y начала поставляться с чипами AMD Ryzen — пока только на рынок Китая. Скорее всего, в ближайшее время компания начнет рассылать версии своих электромобилей с AMD в другие страны.Стоит отметить, что электромобили Tesla всегда называли «компьютером на колесах», так как компания устанавливает очень много электроники в свои продукты. Из-за всемирной нехватки микроэлектроники Tesla была вынуждена довольно значительно «перекроить» весь процесс производства машин. Например, в работе некоторых узлов авто компания вынужденно перешла с SoC на микроконтроллеры, ради чего ПО электрокаров было несколько раз переписано.Похоже, что не только Apple разочаровалась в компании Intel и её продуктах. Ранее Tesla была партнером Nvidia, потом перешла на процессоры Intel, а сейчас мы наблюдаем процесс миграции продуктов компании на чипы AMD Ryzen — к прямому конкуренту Intel. Перейдет ли Илон Маск на «красную сторону» во всех своих авто, покажет время.Ранее мы рассказали, что Tesla получила более миллиона заказов на Cybertruck, но с началом производства этого автомобиля у Маска возникают всё новые трудности. Кроме того, даже текущие модели своих электрокаров Tesla выпускает недоделанными — в прямом смысле слова.