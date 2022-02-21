Китайский сервис такси предупредил о закрытии бизнеса в России и Казахстане. При этом он останется в других странах присутствия, включая Латинскую Америку, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку.
DiDi прекратит работу в России с 4 марта 2022 года. Водители уже получили оповещение о том, что он будет в эту дату.
DiDi начал работу в России около полутора лет назад — в августе 2020 года. Он зашёл лишь в часть российских регионов и так и не появился в Москве и Санкт-Петербурге. По собственным данным DiDi, сервисом пользовалось около 5 миллионов человек в месяц.
В начале 2022 года стало известно, что DiDi на 90% сократит свой штат в России, но тогда сервис заявлял, что продолжает работать в России как прежде. Сколько сотрудников оставалось как тот момент в DiDi, неизвестно.
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