Tele2 раздаёт 100 рублей на такси и пирожки с капучино во «Вкусно — и точка»

Tele2 возобновил акцию «Понедельник» и каждый понедельник раздаёт своим абонентам подарки. Большинство из них не особо полезные, но есть и вполне годные.















Помимо пробных подписок и промокодов на скидку при покупке от определённой суммы есть вполне достойная халява — например, пирожок и капучино по 1 рублю во «Вкусно — и точка» или 100 рублей на поездки в «Яндекс Такси». Получить подарки можно в мобильном приложении Tele2, они доступны только абонентам оператора.









Можно выбрать три подарка из девяти предложенных. Не исключено, что выбор будет меняться, но в любом случае в течение нескольких недель можно будет как минимум кататься на такси за счёт Tele2 со скидкой (или бесплатно, если поездка стоит не больше 100 рублей).





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