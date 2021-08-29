Tesla


Электромобиль Tesla Model 3 с включенным автопилотом протаранил две машины, включая авто полицейских. Это произошло в штате Флорида, США. В подробностях разобрался зарубежный ресурс Gizmodo.

Согласно источнику, офицер дорожного патруля остановился на обочине, чтобы помочь другому водителю — у него что-то не ладилось с машиной. Спустя несколько секунд в патрульную машину «прилетела» Tesla Model 3, едва не задев самого полицейского. Повредив патрульный авто, Tesla по инерции продолжила движение и врезалась в машину рядом, водителю которой офицер собирался оказать помощь.

В результате этой двойной аварии обошлось без жертв и тяжелых травм. Легкие повреждения получили водитель последнего авто и сам 27-летний владелец Tesla Model 3. Офицер патруля не пострадал.

На данный момент начато расследование этой аварии. Доподлинно известно, что в Tesla была включена фирменная система автопилотирования, но стала ли именно она причиной столкновений, пока выясняется.

Издание Gizmodo отправило запрос в Tesla с просьбой прокомментировать инцидент, но компания (по своей традиции) его проигнорировала. Напомним, что в прошлом году Tesla распустила отдел по связям с общественностью, поэтому СМИ могут и не дождаться ответов. Что касается официальных заявлений — скорее всего, бренд сделает их после результатов расследования, но может и вовсе отмолчаться, такое уже случалось.

Ранее Национальное управление безопасности дорожного движения США начало масштабное расследование в отношении фирменной системы автопилотирования Tesla. Власти считают, что за последние несколько лет произошло достаточно много аварий с участием автопилота. 



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Источник:

Gizmodo Gizmodo

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