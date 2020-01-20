Тим Кук заявил, что глобальную налоговую систему необходимо пересмотреть. Рост интернет-гигантов, таких как Apple, довел международные налоговые ведомства до предела, побудив Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) провести глобальные реформы в отношении налогообложения многонациональных компаний.



Рассматриваемые реформы сосредоточены вокруг идентификации прибыли международных компаний, которые базируются в странах с низкими налогами, такими как Ирландия, а не там, где располагается основная клиентская база. Именно там выступил со своим заявлением Тим Кук.





«Я думаю, что все осознают необходимость реформ. Я надеюсь, что они (ОЭСР) найдут решение», — Тим Кук.



«Мы хотим, чтобы налогообложение транснациональных компаний было справедливым», — добавил генеральный директор Apple после получения награды от ирландского государственного агентства по привлечению иностранных компаний, признающего вклад международных корпораций в развитие страны.



Apple является одним из самых крупных работодателей с 6000 работников. Ирландское правительство обратилось в суд за решением Европейского союза о взыскании с Apple 13 миллиардов евро в виде налоговых выплат для Дублина. Обращение в суд высшей инстанции ЕС было зарегистрировано в сентябре прошлого года.



Исполнительный директор Apple также заявил, что в области конфиденциальности необходимо больше регулирования. Ситуация должна идти дальше и не останавливаться на законах о защите личных данных (GDPR) 2018 года, которые наделяют регуляторные органы значительно большими полномочиями.





«Мы были одними из первых, кто поддержал GDPR и считаем, что в целом его практика хороша не только для Европы. Мы осознаем, что это необходимо, но этого не достаточно. Вы должны идти дальше и это нужно, чтобы вернуть конфиденциальность туда, где она должна быть», — Тим Кук.





