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Из-за напряженной ситуации в Украине, транспортная компания DHL приостановила отправку посылок в Россию. За ней последовали еще несколько фирм.

Как заявляет транспортная компания DHL, отправления посылок для жителей стран России и Украины полностью остановлены. Распоряжение вступило в силу от первого марта.

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О перерыве в работе заявили компании UPS, Kuehne & Nagel и FedEx. Как сообщает международный перевзчик, UPS вернет отправленные посылки в Россию и Украину бесплатно, если это будет возможно. Компания старается обеспечить непрерывное обслуживание и минимизировать сбои.

От импортных грузов также отказались швейцарская Kuehne & Nagel и почтово-логистическая служба FedEx. 

Ранее мы рассказывали о ситуации с компанией Apple, и как конфликт ударил по российским кинотеатрам.


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