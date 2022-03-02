





Китайский сервис заказа такси решил остаться в России, но водителей ждут массовые сокращения и смена руководства.В феврале Didi объявила о своем уходе с рынка услуг, однако планы сервиса поменялись. Такси продолжит работу в России, но управление будет проводиться напрямую из Китая. Кроме того, компания вынуждена провести сокращения среди водителей.До 18 апреля сервис будет находиться под российским контролем, а это значит, что все гарантированные доходы водителей сохранятся и они продолжат работу в штатном режиме.Источник заверяет, китайский холдинг больше не будет поддерживать развитие приложения и бизнеса в России. Сервис будет работать сам по себе, но есть мнение, что все останется, как и прежде и такси можно будет заказать со смартфона.Didi предоставляет услуги в 38 городах, до сокращений штат насчитывал около 350 сотрудников по всей России, на данный момент их осталось только десять.