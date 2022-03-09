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Россия Китай Санкции Смартфоны

Китай должен был спасти Россию от нехватки смартфонов, но у него не получается

Александр
7016



Apple и Samsung приостановили поставку смартфонов в Россию (по одним данным, из-за санкций, по другим — из-за проблем с логистикой). Освободилась огромная доля рынка, и её могли бы поделить между собой китайские производители, но они не спешат с этим, а осторожничают.

Как пишет Financial Times, Xiaomi, Oppo, Huawei и другие китайские вендоры за последние две недели вдвое сократили объём поставок смартфонов в Россию. Суммарно на Китай приходилось около 60% российского рынка смартфонов, и очевидно, что с уходом крупных игроков их доля в процентном отношении увеличится, но в штучном может сильно уменьшиться.

Китайские бренды ждут, когда ситуация на российском рынке стабилизируется. С начала российско-украинского конфликта курс рубля просел (раньше 1 доллар стоил около 75 рублей, а сейчас 120 рублей), а в отношении некоторых российских банков введены санкции, отключившие их от международной платёжной системы SWIFT, что ведёт к изменениям в экономических отношениях между странами. Российские компании начинают расплачиваться юанями, но процесс открытия счёта  в московском представительстве Банка Китая сейчас занимает около двух недель из-за наплыва желающих.

Китай не поддержал санкции США и Евросоюза в отношении России, и эксперты, опрошенные Financial Times, считают, что из-за этого возникает риск введения санкций уже в отношении самого Китая (хотя и не в такой степени). В то же время они полагают, что спрос на китайскую продукцию в России резко возрастёт, когда рынок стабилизируется, поскольку поставки из других стран будут запрещены.

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Комментарии

+73
Carter_Mayers
Китай просто LOL, то что одна из самых больших стран мира по населению, вообще не делает её какой-то особенной. Для европейца или славянина, всегда будет чужд азиатский мир или арабский, разные приоритеты, разные ценности и много чего ещё, да и китайцев нельзя назвать дружественной кому-либо страной. Всё равно что сказать что какие-нибудь Арабские Эмираты просто апогей и культуры и развития. Чуждые страны и чуждое всё остальное, да и в первую очередь Китай славится тем, что они страна-конвейер. Европа и те же Штаты куда ближе и приятней будут и православному и католику, политику и политиков в расчёт не берём, простому человеку они не интересны. Только уровень жизни и экономическая составляющая, комфорт так сказать для обывателя и бизнеса
Сегодня в 00:04
#
SithV
+351
SithV Carter_Mayers
Слушайте, санкциям неделя (хотя по ощущениям вечность)! Все еще наслаждаются собственным величием и тем какую многоходовочку удалось провернуть в очередной раз лучезарному. Люди реально уверены что Китай будет отстаивать интересы России, хотя по факту совершенно очевидно что кроме своих интересов Китай ничего не интересует. Строго говоря им как никому другому выгодно иметь Россию под санкциями; бензоколонка где покупатель диктует цену, и замещение инженеров высокотехнологичных отраслей, которые исчезнут в России на фоне санкций.. А остальное типа смартфонов и трикотажа это уже такие мелочи что в контексте такой глобальной аферы Китая этого даже не будет заметно. Только посочувствовать нам всем можно..
Сегодня в 09:57
#
+73
Carter_Mayers SithV
Естественно, им надо думать как своих прокормить, да и вообще, баблишка срубить всё таки население у них не шутка, поэтому без выгоды вообще никак. Действительно, сейчас вполне смогут они диктовать цены на энергоносители, если и вправду ЕС и другие страны полностью или хотя бы частично отвалятся от газа и нефти. Понятно что кому-то надо это всё продавать, иначе для населения внутри РФ цена взлетит бешено, что на бензин, что на газ. Другое дело, что условия не такие комфортные будут, инфраструктуры такой отложенной нет, как тут уже, когда работало всё десятилетиями
Сегодня в 10:33
#
+19
Gabriel
Китай ждёт 14 или 15 марта.
Вчера в 21:48
#
+55
pashapasha
Санкции в отношении Китая?! Ой, что-то как-то нереально это на мой взгляд. Если Китай введёт санкции, то весь мир будет с*сать. Продукция большинства компаний мира производится в Китае☝🏽
Вчера в 21:43
#
+73
Carter_Mayers pashapasha
Собирается в Китае, собираются те же мировые бренды. Их Хуавей, который кстати под не хилыми санкциями, всякие Сяоми и TCL, тем кто привык пользоваться хорошими вещами вообще не интересны. Более того, даже сами китайцы, кто с баблом, предпочитают Самсу и Яблоко, так же, как предпочитают элитные и итальянские авто, шмотки европейские и много чего ещё. Потому что сравнивать их не имеет смысла с проходным масс-маркетом. Где та же Южная Корея и где Китай? Понятно, что Корея в разы меньше, но их продукцию реально любят во всём мире и что Лыжу, что Самсу не стрёмно поставить в любом доме, потому что заслужили они этого за длительное время на рынке и за качество
Сегодня в 00:10
#
+121
franzisonfire Carter_Mayers
У меня Самсунг и TCL купил в этом году, вообще афигенный телек за бабки свои
Сегодня в 00:44
#
Alll
–37
Alll Carter_Mayers
Хах. Про еврейские шмотки смешно сказал. Давай-ка перечисли мне из европейских брендов одежды, которые ушли за последним недели, хоть один который не собирается в Китае-Вьетнаме-Лаосе и прочей Азии?
Сегодня в 01:26
#
+73
Carter_Mayers Alll
Да пофиг кто ушёл, есть ещё та же Lamoda или Wildberries. Не вижу в одежде или той же парфюмерии конкурентов всяким там Hugo, Trussardi, Michael Cors, Lacoste, Armani и т.д. Китайцы их явно не заменят, как и не заменят наши, просто нечем банально. Так то можно носить что угодно, например одеваться в том же сомнительном New Yorker, или ещё каком проходняке до первой стирки.
Сегодня в 08:37
#
+73
Carter_Mayers Carter_Mayers
И не стоит сравнивать вещь за 1500р с какого-нибудь китайского и сомнительного сайта с тем, что продают по более высокой цене. Контроль качества там есть и ни разу за последние годы, покупая кеды от какого-нибудь Lacoste, клатч от Vivienne Westwood или любую другую вещь от того бренда, к которому привык за десятилетия не нарывался на вещи низкого качества или какой-то брак.
Сегодня в 09:00
#
–477
n0mer Carter_Mayers
Про "хорошие вещи" не надо только загонять. Менталитет китайцев сродни русскому: хороший понт дороже денег. Только у китайцев в этом отношении ситуация запущеннее.
Сегодня в 14:51
#
+126
Maximilian Grune
Китай ждёт полной блокировки российского рынка со стороны недружественных стран, а потом начнёт поставки. Это не политика, а экономическая тактика. Рассказал-бы ещё, но рановато. В Курске, кстати, уже работают два завода китайских. Только не пишите, курские ребята, что их нет. Есть. Так что всё делают здесь, а не в Поднебесной и Китай под санкции не попадёт.
Вчера в 21:41
#
+3
auranebes Maximilian Grune
2 завода в Курске. Все, живем россияне 👏
Сегодня в 00:10
#
+126
Maximilian Grune auranebes
Вы так ничего и не поняли. Как говорила великая Нонна Викторовна: газеты надо читать. А ещё лучше — выучить язык.
Сегодня в 07:36
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