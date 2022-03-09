Китай должен был спасти Россию от нехватки смартфонов, но у него не получается

Apple и Samsung приостановили поставку смартфонов в Россию (по одним данным, из-за санкций, по другим — из-за проблем с логистикой). Освободилась огромная доля рынка, и её могли бы поделить между собой китайские производители, но они не спешат с этим, а осторожничают.
Как пишет Financial Times, Xiaomi, Oppo, Huawei и другие китайские вендоры за последние две недели вдвое сократили объём поставок смартфонов в Россию. Суммарно на Китай приходилось около 60% российского рынка смартфонов, и очевидно, что с уходом крупных игроков их доля в процентном отношении увеличится, но в штучном может сильно уменьшиться.
Китайские бренды ждут, когда ситуация на российском рынке стабилизируется. С начала российско-украинского конфликта курс рубля просел (раньше 1 доллар стоил около 75 рублей, а сейчас 120 рублей), а в отношении некоторых российских банков введены санкции, отключившие их от международной платёжной системы SWIFT, что ведёт к изменениям в экономических отношениях между странами. Российские компании начинают расплачиваться юанями, но процесс открытия счёта в московском представительстве Банка Китая сейчас занимает около двух недель из-за наплыва желающих.
Китай не поддержал санкции США и Евросоюза в отношении России, и эксперты, опрошенные Financial Times, считают, что из-за этого возникает риск введения санкций уже в отношении самого Китая (хотя и не в такой степени). В то же время они полагают, что спрос на китайскую продукцию в России резко возрастёт, когда рынок стабилизируется, поскольку поставки из других стран будут запрещены.
+73
Китай просто LOL, то что одна из самых больших стран мира по населению, вообще не делает её какой-то особенной. Для европейца или славянина, всегда будет чужд азиатский мир или арабский, разные приоритеты, разные ценности и много чего ещё, да и китайцев нельзя назвать дружественной кому-либо страной. Всё равно что сказать что какие-нибудь Арабские Эмираты просто апогей и культуры и развития. Чуждые страны и чуждое всё остальное, да и в первую очередь Китай славится тем, что они страна-конвейер. Европа и те же Штаты куда ближе и приятней будут и православному и католику, политику и политиков в расчёт не берём, простому человеку они не интересны. Только уровень жизни и экономическая составляющая, комфорт так сказать для обывателя и бизнеса
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