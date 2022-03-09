Китай должен был спасти Россию от нехватки смартфонов, но у него не получается





Apple и Samsung приостановили поставку смартфонов в Россию (по одним данным, из-за санкций, по другим — из-за проблем с логистикой). Освободилась огромная доля рынка, и её могли бы поделить между собой китайские производители, но они не спешат с этим, а осторожничают.



Как пишет Financial Times, Xiaomi, Oppo, Huawei и другие китайские вендоры за последние две недели вдвое сократили объём поставок смартфонов в Россию. Суммарно на Китай приходилось около 60% российского рынка смартфонов, и очевидно, что с уходом крупных игроков их доля в процентном отношении увеличится, но в штучном может сильно уменьшиться.



Китайские бренды ждут, когда ситуация на российском рынке стабилизируется. С начала российско-украинского конфликта курс рубля просел (раньше 1 доллар стоил около 75 рублей, а сейчас 120 рублей), а в отношении некоторых российских банков введены санкции, отключившие их от международной платёжной системы SWIFT, что ведёт к изменениям в экономических отношениях между странами. Российские компании начинают расплачиваться юанями, но процесс открытия счёта в московском представительстве Банка Китая сейчас занимает около двух недель из-за наплыва желающих.



Китай не поддержал санкции США и Евросоюза в отношении России, и эксперты, опрошенные Financial Times, считают, что из-за этого возникает риск введения санкций уже в отношении самого Китая (хотя и не в такой степени). В то же время они полагают, что спрос на китайскую продукцию в России резко возрастёт, когда рынок стабилизируется, поскольку поставки из других стран будут запрещены.

