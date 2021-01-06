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Правительство Российской Федерации приняло распоряжение, в котором утверждён перечень российских приложений, обязательных для предустановки на продающиеся в России смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки и телевизоры с функцией Smart TV. 


Распоряжение

На смартфоны и планшеты с Android и iOS необходимо предустанавливать:

  • Яндекс.Браузер
  • Поисковик «Яндекс»
  • Яндекс.Карты
  • Яндекс.Диск
  • Почта Mail.ru
  • ICQ
  • Голосовой ассистент «Маруся»
  • Новости Mail.ru
  • OK Live
  • ВКонтакте
  • Одноклассники
  • MirPay (только Android)
  • Госуслуги
  • МойОфис Документы
  • Kaspersky Internet Security (только Android)
  • Applist.ru
На компьютеры и ноутбуки с Windows необходимо предустанавливать:

  • МойОфис Стандартный. Домашняя версия
На телевизоры с функций Smart TV необходимо предустанавливать:

  • Поисковик «Яндекс»
  • Wink
  • ivi
  • Первый
  • КиноПоиск
  • Okko
  • More.tv
  • Premier
  • Смотрим
  • НТВ
  • Start
Распоряжение было принято 31 декабря 2020 года, опубликовано официальном интернет-портале правовой информации 6 января 2021 года и вступит в силу 1 апреля.

Закон об обязательной предустановке российских программ на высокотехнологичные устройства был принят в декабре 2019 года. Изначально было установлено, что он должен вступить в силу с 1 января 2021 года, но затем законодатели предоставили производителям и продавцам трёхмесячную отсрочку.



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