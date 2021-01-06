



Правительство Российской Федерации приняло распоряжение, в котором утверждён перечень российских приложений, обязательных для предустановки на продающиеся в России смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки и телевизоры с функцией Smart TV.









На смартфоны и планшеты с Android и iOS необходимо предустанавливать:





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Распоряжение было принято 31 декабря 2020 года, опубликовано официальном интернет-портале правовой информации 6 января 2021 года и вступит в силу 1 апреля.Закон об обязательной предустановке российских программ на высокотехнологичные устройства был принят в декабре 2019 года. Изначально было установлено, что он должен вступить в силу с 1 января 2021 года, но затем законодатели предоставили производителям и продавцам трёхмесячную отсрочку.





