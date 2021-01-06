Правительство Российской Федерации приняло распоряжение, в котором утверждён перечень российских приложений, обязательных для предустановки на продающиеся в России смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки и телевизоры с функцией Smart TV.
На смартфоны и планшеты с Android и iOS необходимо предустанавливать:
- Яндекс.Браузер
- Поисковик «Яндекс»
- Яндекс.Карты
- Яндекс.Диск
- Почта Mail.ru
- ICQ
- Голосовой ассистент «Маруся»
- Новости Mail.ru
- OK Live
- ВКонтакте
- Одноклассники
- MirPay (только Android)
- Госуслуги
- МойОфис Документы
- Kaspersky Internet Security (только Android)
- Applist.ru
- МойОфис Стандартный. Домашняя версия
- Поисковик «Яндекс»
- Wink
- ivi
- Первый
- КиноПоиск
- Okko
- More.tv
- Premier
- Смотрим
- НТВ
- Start
Закон об обязательной предустановке российских программ на высокотехнологичные устройства был принят в декабре 2019 года. Изначально было установлено, что он должен вступить в силу с 1 января 2021 года, но затем законодатели предоставили производителям и продавцам трёхмесячную отсрочку.
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Главное, что добиться от Apple установки платежной системы МИР (то бишь доступа к бесконтактным платежам) им не удалось. Ну и Касперский тоже пролетел.
После выполнения своих функций наш «№1» самоликвидируется-самовычищается из нового смартфона.
Как думаете, взлетит?
У меня до сих пор пятизнак работает, вот он то стоит денег 😉
Очень ждали утверждения этого перечня.
Вообще тупое правило. Вот лоббисты постарались :((
Эх, их бы энергию в другое русло.
С 1 января в Китае начинается переход к коммунистическому обществу с национальной ханьской спецификой. В силу вступил первый в истории КНР Гражданский кодекс.
Он узаконивает «Систему социального кредита»(ССК).
Эта система определяет социальный статус, возможности и перспективы каждого гражданина КНР, исходя из его бытового поведения, законопослушности, соблюдения моральных приоритетов общества и других характеристик совершеннолетней личности.
Как она действует и какие глобальные следствия может принести?
1.Граждане получают некоторую сумму социальных баллов, которые может увеличиваться или уменьшаться.
Плюсовые баллы начисляются, к примеру, за участие в благотворительности, помощь бедным, поддержку правительства в социальных сетях, хорошую кредитную историю и тому подобное.
Минусовать баллы могут за нарушение ПДД, участие в митингах протеста против властей, невозврат или просрочку кредитов, распространение фейков в соцсетях, отсутствие заботы о членах семьи, тунеядство и так далее.
Высокий рейтинг открывает доступ ко многим социальным благам — приоритет в образовании или поступлении на престижную работу, сниженным ценам на общественный транспорт или аренду легковых автомобилей, внеочередное или ускоренное получение номеров на личный транспорт (это большая проблема в КНР), льготные кредиты, продвижение по службе и т. п.
Антирейтинг обуславливает отказ в выдаче лицензий, разрешений на бизнес, исключает получение высшего образования,усложняет кредитование, ограничивает выезд за границу и прочее.
О «низкорейтинговых» гражданах будут проинформированы друзья, знакомые, родственники.
Для членов КПК вводится повышающий коэффициент.
ССК будет действовать на основе глобальной информатизации социальных и экономических процессов, электронных удостоверений личности и электронных партбилетов, интегрированных в единую цифровую сеть.
2. Введение Системы Социального Кредита означает, что Компартия Китая приступила к формированию «нового человека», без которого в соответствии с теорией Маркса-Ленина-Мао невозможно построить коммунистического общества.
3. В Китае в декабре прошлого года объявили, что в последних девяти округах покончено с бедностью. Средний уровень доходов там составил 11487 юаней при национальной черте бедности в 4000 юаней.
Это означает, что в КНР завершили строительство «общества среднего достатка» — аналог советского «развитого социализма».
Следующая цель — построение к 2049 году столетия КНР «китайской мечты» или «общества Великого единения» — синоним коммунистического общества с китайской спецификой.