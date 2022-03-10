В каких странах и у каких банков работают российские карты «Мир»
Александр Кузнецов —
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10 марта в России остановлена деятельность Visa и Mastercard. Карты, эмитированные этими компаниями в России, работают при совершении покупок внутри страны, но ими не воспользоваться за рубежом или при оформлении покупки в иностранном сервисе или интернет-магазине.
Карты, выпущенные системой «Мир», работают в России с гораздо меньшими ограничениями, и их принимают к оплате в ряде стран мира. Центробанк рассказал, какие банки в разных странах поддерживают работу с картами «Мир».
— Турция: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank
— Вьетнам: в инфраструктуре платежной системы NAPAS (банки BIDV, VRB)
— Армения: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы ArCa
— Таджикистан: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах участников платежной системы Корти Милли и Express Pay (Душанбе Сити)
— Беларусь: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы «Белкарт», а также «ВТБ Беларусь»
— Казахстан: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков ВТБ, «Сбера», Народного Банка Республики Казахстан («Халык Банк») и банка «Центр-Кредит»
— Киргизия: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы «Элкарт»
— Узбекистан: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы UZCARD
— Южная Осетия: снять наличные можно в устройствах Национального банка Южной Осетии
— Абхазия: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах участников платежной системы АПРА
В зарубежных поездках также можно пользоваться картами UnionPay. Их выпускают разные банки (например, «Почта Банк», у которого такую карту можно оформить бесплатно).
Ранее мы рассказали, как в условиях отключения Visa и Mastercard совершать покупки в App Store и Play Маркете, а также в мобильных приложениях и играх.
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Комментарии
+18
MusicXpess XANTER
Обнова должна выйти на следующей неделе.
Вчера в 21:18
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+121
franzisonfire XANTER
Лайки убежали)
Вчера в 22:19
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+12
О да. Я всю жизнь мечтал в этих странах отдыхать 🤦♂️
Вчера в 19:38
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Alll dimatrixxx
Ну насчёт Узбекистана это вы зря. Очень красивые старинные города с очень вкусной кухней и очень доступная по цене поездка. Перестаньте мыслить шаблонно а ради интересна слетайте куда нибудь. Та же Армения очень старая и самобытная страна. К сожалению был можно сказать проездом. Но думаю можно съездить с Грузией в одну поездку.
Вчера в 23:50
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