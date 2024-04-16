В метро Москвы запущен поезд кибербезопасности. Прокатился — поумнел

В Московском метрополитене запустили тематический железнодорожный состав «Кибербезопасность». Он должен курсировать по ветке до осени.
Фото: mos.ru
Согласно mos.ru, поезд запустили по красной Сокольнической линии метро Москвы. Дизайн оформления вагонов разработан Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ; на стенках изображены футуристичные персонажи, а каждый из вагонов посвящен отдельной тематике.
Фото: mos.ru
Фото: mos.ru
Основная цель акции — посвятить жителей и гостей Москвы в тему кибербезопасности. Например, пассажирам расскажут о количестве символов в безопасном пароле, о важности своевременного обновления приложений на смартфоне, о том, какие данные можно и нельзя вводить во время онлайн-покупок. Вся информация размещена на внутренней отделке вагонов и адаптирована для чтения на ходу в краткой и доступной форме.
Поезд будет курсировать по Сокольнической линии и просвещать пассажиров в течение полугода.
Фото: mos.ru
Согласно mos.ru, поезд запустили по красной Сокольнической линии метро Москвы. Дизайн оформления вагонов разработан Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ; на стенках изображены футуристичные персонажи, а каждый из вагонов посвящен отдельной тематике.
Фото: mos.ru
Фото: mos.ru
Основная цель акции — посвятить жителей и гостей Москвы в тему кибербезопасности. Например, пассажирам расскажут о количестве символов в безопасном пароле, о важности своевременного обновления приложений на смартфоне, о том, какие данные можно и нельзя вводить во время онлайн-покупок. Вся информация размещена на внутренней отделке вагонов и адаптирована для чтения на ходу в краткой и доступной форме.
Поезд будет курсировать по Сокольнической линии и просвещать пассажиров в течение полугода.