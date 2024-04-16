В метро Москвы запущен поезд кибербезопасности. Прокатился — поумнел

В Московском метрополитене запустили тематический железнодорожный состав «Кибербезопасность». Он должен курсировать по ветке до осени.Согласно mos.ru, поезд запустили по красной Сокольнической линии метро Москвы. Дизайн оформления вагонов разработан Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ; на стенках изображены футуристичные персонажи, а каждый из вагонов посвящен отдельной тематике.Основная цель акции — посвятить жителей и гостей Москвы в тему кибербезопасности. Например, пассажирам расскажут о количестве символов в безопасном пароле, о важности своевременного обновления приложений на смартфоне, о том, какие данные можно и нельзя вводить во время онлайн-покупок. Вся информация размещена на внутренней отделке вагонов и адаптирована для чтения на ходу в краткой и доступной форме.Поезд будет курсировать по Сокольнической линии и просвещать пассажиров в течение полугода.