В метро Москвы запущен поезд кибербезопасности. Прокатился — поумнел

Олег

В Московском метрополитене запустили тематический железнодорожный состав «Кибербезопасность». Он должен курсировать по ветке до осени.

Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

Согласно mos.ru, поезд запустили по красной Сокольнической линии метро Москвы. Дизайн оформления вагонов разработан Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ; на стенках изображены футуристичные персонажи, а каждый из вагонов посвящен отдельной тематике.

Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

Основная цель акции — посвятить жителей и гостей Москвы в тему кибербезопасности. Например, пассажирам расскажут о количестве символов в безопасном пароле, о важности своевременного обновления приложений на смартфоне, о том, какие данные можно и нельзя вводить во время онлайн-покупок. Вся информация размещена на внутренней отделке вагонов и адаптирована для чтения на ходу в краткой и доступной форме.

Поезд будет курсировать по Сокольнической линии и просвещать пассажиров в течение полугода. 

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Комментарии

+396
Gandalf2021
Кибербезопасность в настенной агитации… в нарисованных плакатах… круто, стенгазета, это по нашему… вот только где тут слово кибер… может киберпанк?)
Вчера в 18:59
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+134
lokky
Какая херня
Вчера в 21:09
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