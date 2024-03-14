В Paint добавят несколько удобных фишек из «Фотошопа»

С выходом новой версии встроенного графического редактора для Windows 11, пользователи смогут выбирать толщину «кисти» или «карандаша», а также быстро удалить фон изображения.
Пока что новые опции доступны только участникам программы Windows Insider. Так Microsoft хочет собрать побольше отзывов о нововведениях и поправить баги перед выпуском, если таковые имеются.
В обновлении Paint версии 11.2402.32.0 при выборе «Кисть», «Карандаш» и «Ластик», слева появится вертикальный ползунок для выбора толщины инструмента. По аналогии с «фотошопом» диапазон измеряется в пикселях. Чтобы не промахнуться с выбором курсор на холсте будет наглядно увеличиваться либо уменьшаться.
Вторым нововведением стали «Слои». Теперь можно задать фоновый цвета холста, через панель слоев либо комбинацией Ctrl + Shift + R, либо задать прозрачный — пункт «Скрыть фон» или Ctrl + Shift + H.
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Также добавили возможность копировать слои. Для этого выделяется нужная область и сочетанием Ctrl + C скопирует текущий слой либо все видимые по нажатию Ctrl + Shift + C. Аналогичные действия можно найти при вызове контекстного меню.
Новые функции сами по себе не появятся. Для этого нужно зайти в Microsoft Store и нажать клавишу «Обновить». Если вы давно этого не делали, у вас, как минимум, появится возможность управлять слоями.
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