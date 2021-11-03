QR-курьер

На Avito и других подобных площадках появились объявления об оказании нового вида услуг. QR-курьеры за вознаграждение помогают тем, кто не захотел прививаться от коронавируса или ещё не успел получить сертификат о прохождении вакцинации.

QR-курьер может проникнуть за заказчика в любое место, куда не пускают без QR-кода (например, в магазин, торговый центр, банк, музей, ресторан или пункты выдачи товаров), и выполнить там поручение своего нанимателя. Эта услуга может пригодиться тем, к кому приехали гости, и их нужно сводить куда-нибудь, но у вас нет QR-кода. Такая услуга стоит недорого (300-500 рублей), а за доплату курьеры обещают дополнительные опции (например, могут приехать на автомобиле и заехать за кем-нибудь).

QR-курьер

Сейчас объявления QR-курьеров не находятся на Avito. Вероятно, площадка заблокировала поиск по аббревиатуре QR из-за предложений о продаже поддельных QR-кодов и сертификатов. Наверняка QR-курьеры найдут способ обойти это ограничение (например, придумают другое название своей «профессии»).


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