На Avito и других подобных площадках появились объявления об оказании нового вида услуг. QR-курьеры за вознаграждение помогают тем, кто не захотел прививаться от коронавируса или ещё не успел получить сертификат о прохождении вакцинации.
QR-курьер может проникнуть за заказчика в любое место, куда не пускают без QR-кода (например, в магазин, торговый центр, банк, музей, ресторан или пункты выдачи товаров), и выполнить там поручение своего нанимателя. Эта услуга может пригодиться тем, к кому приехали гости, и их нужно сводить куда-нибудь, но у вас нет QR-кода. Такая услуга стоит недорого (300-500 рублей), а за доплату курьеры обещают дополнительные опции (например, могут приехать на автомобиле и заехать за кем-нибудь).
Сейчас объявления QR-курьеров не находятся на Avito. Вероятно, площадка заблокировала поиск по аббревиатуре QR из-за предложений о продаже поддельных QR-кодов и сертификатов. Наверняка QR-курьеры найдут способ обойти это ограничение (например, придумают другое название своей «профессии»).
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Главное честно и качественно выполнить услугу.
Собутыльник «Степаныч/Петрович/и т.д.» тоже могут сойти за алкокурьера, но это не то.
2021 — КьюРъер (QR`ер)