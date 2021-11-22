

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал срок запуска спутникового интернета в России — 2024 год. Об этом рассказали в «ТАСС».



Согласно источнику, в России может появиться собственная система спутникового интернета через пару лет. Дмитрий Рогозин, гендиректор «Роскосмоса», говорит:



«Если все пойдет так, как мы планируем, то в 2024 году страна получит интернет из космоса»









Помимо создания самих спутников, часть бюджета будет потрачена на закупку ракет-носителей, чтобы выводить их на орбиту. Кроме уже названных выше космических аппаратов, в космос отправят спутники связи «Экспресс-РВ».



Впервые о программе «Сфера» стало известно от президента РФ Владимира Путина — он упомянул о ней на прямой линии летом 2018 года. Тогда Путин сообщил, что Россия планирует запустить около 600 спутников — они будут обеспечивать связь и зондировать поверхность Земли. В начале 2021 года исполнительный директор «Роскосмоса» Александр Блошенко сообщил, что подрядчики уже приступили к работе про программе «Сфера».



Ранее мы рассказали о том, что По словам Дмитрия, «Роскосмос» уже получил первые денежные средства «на формирование научно-технического задела». Кроме того, Рогозин ожидает, что в следующем году получит еще 7 млрд рублей на реализацию проекта «Сфера». Эти средства госкорпорация планирует потратить на создание прототипов двух космических аппаратов — «Скиф» и «Марафон». Каждый из них будет предназначен для своих целей: «Скиф» создается для обычного доступа в интернет, а «Марафон» — для «интернета вещей». Прототипы этих аппаратов запустят в космос в 2022 и 2023 годах соответственно.Помимо создания самих спутников, часть бюджета будет потрачена на закупку ракет-носителей, чтобы выводить их на орбиту. Кроме уже названных выше космических аппаратов, в космос отправят спутники связи «Экспресс-РВ».Впервые о программе «Сфера» стало известно от президента РФ Владимира Путина — он упомянул о ней на прямой линии летом 2018 года. Тогда Путин сообщил, что Россия планирует запустить около 600 спутников — они будут обеспечивать связь и зондировать поверхность Земли. В начале 2021 года исполнительный директор «Роскосмоса» Александр Блошенко сообщил, что подрядчики уже приступили к работе про программе «Сфера».Ранее мы рассказали о том, что качество мобильного интернета в России упало впервые за 10 лет . Операторы связи говорят, что всё будет еще хуже





