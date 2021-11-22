

Компания Samsung вышла на первое место по продажам смартфонов в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитические данные крупных ритейлеров.



По данным, собранным компанией МТС, доля смартфонов Samsung, проданных сетью в России в октябре 2021 года, составляет 34,5%. По этому показателю корейская компания обогнала Xiaomi — ранее китайцы лидировали на российском рынке. Сейчас доля Xiaomi составляет около 28,1% — в статистике учитывались и суббренды, вроде Redmi и POCO.



Если проанализировать продажи в других ритейл-сетях, то получатся схожие цифры. Например, «Связной» продал в октябре 33% смартфонов Samsung и 22% — Xiaomi с суббрендами. На третьем месте с большим отставанием находится Apple — доля iPhone среди всех проданных в «Связном» смартфонов составляет 14,7%. Скорее всего, причина такого отрыва в том, что iPhone имеет довольно высокий «порог входа» — самый бюджетный iPhone SE 2020 стоит чуть более 30 тысяч рублей. Четвертое место по продажам в штуках занял китайский бренд Realme.



Стоит отметить, что в октябре общее количество проданных смартфонов практически не выросло — аналитики винят в этом всемирный кризис микроэлектроники. Однако за счет повышения розничных цен на устройства прибыль рынка смартфонов выросла почти на 23%. Ритейлеры ожидают всплеска продаж с начала декабря в связи с «новогодней лихорадкой».





